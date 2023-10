“Alguien que quiero”: Nicki Nicole, arrepentida, explica por qué le dijo perro a Peso Pluma, pero no se disculpa.

Los fans de Peso Pluma no dejan de mostrarse indignados en la redes sociales ante la reciente entrevista de Nicki Nicole, 23 años de edad.

Y es que, la rapera argentina no sólo negó tener un romance con Peso Pluma -de 24 años de edad- también pareció compararlo con un perro.

Miles de fans de Peso Pluma han reaccionado cancelando a Nicki Nicole, lo que ya generó una respuesta de la intérprete.

Nicki Nicole recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para pedir a quienes la acusan de llamar “perro” a Peso Pluma, “no sacar las cosas de contexto”.

Nicki Nicole aceptó que ser interrogada sobre su relación con Peso Pluma la puso muy nerviosa.

Esto, indicó, la llevó a usar un mal ejemplo -”salir todos los días con un perro”- cuando quiso explicar que no le molesta que le pregunten por Peso Pluma.

Pues lo reconoció como algo obvio, considerando quién es el cantante hoy en día.

La rapera argentina se disculpó por haberse expresado mal , lo que llevó a pensar que había sido irrespetuosa con Peso Pluma.

“Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”

Nicki Nicole