Alfredo Adame asegura que hubo “mano negra” tras su derrota en las elecciones 2021

Tras perder las elecciones del 2021, Alfredo Adame señaló que hubo “ mano negra ” ya que en las últimas encuestas él iba ganando.

De acuerdo con Alfredo Adame hubo corrupción en la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. En entrevista con el programa ‘Chismorreo’ el famoso señaló que en estas elecciones 2021 ganó quien dio más dinero.

En el video Alfredo Adame señaló que no hubo democracia en las elecciones del 2021.

En ese sentido destacó que él tenía una ventaja de más del 50%. Además señaló que ninguno de sus contendientes hizo la campaña como él de acudir a las calles de Tlalpan.

Alfredo Adame señaló que si perdió en la alcaldía de Tlalpan fue porque “hubo mano negra” y corrupción.

De manera contundente Alfredo Adame destacó que es extraño que él siendo el único que realizó una campaña real en Tlalpan, haya perdido contra otros candidatos que no hicieron nada.

Sobre si tiene pruebas de sus acusaciones, Alfredo Adame destacó que él no tiene nada que demostrar y que ahora se regresará a su casa a seguir con su vida.

“Yo no tengo que probar nada, los que se lo perdieron fueron los malos votantes, yo me regreso a mi casa a comer tres veces al día, a seguir trabajando en mis empresas, a seguir siendo un hombre productivo y exitoso como lo he sido toda la vida y los que se lo perdieron fueron los corruptos que aceptaron por un voto comprometer el futuro de sus hijos. Yo no tengo nada que demostrar”

Alfredo Adame