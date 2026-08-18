Alex Bisogno criticó a Pedro Sola por comentarios sobre perros y habla de la evolución que ha tenido la televisión: “Ya no hay tolerancia a cierto tipo de bromas y uno tiene que tener cuidado con las palabras”.

Ha pasado un mes desde que Pedro Sola hizo declaraciones desafortunadas en Ventaneando y pidió que envenenaran perros, por lo que el tema sigue generado críticas.

Alex Bisogno revive polémica de Pedro Sola por comentarios sobre perros

Alex Bisogno mencionó que la televisión está viviendo cambios y se debe tener cuidado con los discursos que se manejan en vivo.

“Yo creo que un chiste mal manejado fue motivo para que la gente se fuera con todo el dolo”, expresó Alex Bisogno.

Alex Bisogno cree que hay “chistes” que no se deben contar al aire; otro de los errores habría sido la reacción de los conductores, quienes se rieron del comentario de Pedro Sola en lugar de reprenderlo.

Alex Bisogno (@alexbbisogno / Instagram )

El conductor cree que, si Pedro Sola y Pati Chapoy se hubieran disculpado, habría evitado tantos problemas: “Estoy seguro de que en ese momento sale desde el corazón y dices me equivoqué, perdón, talvez ahí se acaba la funa”.

Alex Bisogno dice que la soberbia de los conductores de Ventaneando provocó que el problema se volviera más grande: “Se debe reconocer cuando alguien la riega”.

Alex Bisogno quiere que Ventaneando se disculpe con él

Las rencillas entre Alex Bisogno y los conductores de Ventaneando continúan tras la muerte de Daniel Bisogno, incluso el presentador espera que se disculpen con él.

“Me quedé esperando las disculpas y me voy a morir así, esperando las disculpas”, dijo Alex Bisogno.

El conductor cree que Pati Chapoy y Pedro Sola son personas que no saben reconocer sus errores, por lo que no vale la pena seguir esperando que se disculpen.