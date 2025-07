¿Aleska Génesis -de 33 años de edad- fue migajera con Clovis Nienow? Video de Hoy Día la habría exhibido mandándole indirectas a su ex a meses de que anunciaron el fin de su relación.

A casi un año de haber anunciado el fin de su relación, Aleska Génesis y Clovis Nienow -de 32 años de edad- se reencontraron en Hoy Día y así fue el tenso momento.

¿Aleska Génesis fue migajera con Clovis Nienow? Así fue exhibida en un video de Hoy Día

Aleska Génesis debutó como presentadora de Hoy Día, matutino donde se reencontró con su expareja Clovis Nienow.

Sin embargo, usuarios han tachado de migajera a Aleska Génesis luego de un video compartido por el programa Hoy Día.

Y es que en una de las secciones donde se encontraban hablando de las “señales que te delatan que aún te gusta tu ex”, Aleska Génesis habló sobre cuando una persona con la que tuviste una relación no te saluda.

Aleska Génesis destacó que cuando pasa ya más de seis meses y tienes que compartir con tu ex trabajo, qué pasa cuando él te esquiva y no te saluda.

“Cuando pasa ya cierto tiempo, más de seis meses, y tienes que compartir trabajo con tu ex y te esquiva y no te saluda qué significa” Aleska Génesis

Aunque la especialista iba a contestar, Clovis Nienow la interrumpió señalando que Aleska Génesis se estaba refiriendo a él.

De manera contundente, Clovis Nienow reveló que Aleska Génesis lo había bloqueado de las redes sociales, por lo que él decidió alejarla de su vida.

Sin titubeos, Clovis Nienow le dejó en claro a Aleska Génesis que no quiere tener una relación con ella.

“Yo sé que ella lo dice por mí, pero yo estoy aquí llevando un trato cordial, tú me bloqueaste de redes sociales, yo te bloqueó de mi vida porque no quiero tener una relación contigo” Clovis Nienow

Aleska Génesis le reviró a Clovis Nienow que eso había sido en el pasado y ya lo había desbloqueado.

Sin embargo, Clovis Nienow puntualizó que no quería tener una relación con Aleska Génesis y por eso la trataba con respeto y cariño.

Aleska Génesis le señaló a Clovis Nienow que durante su presencia en Hoy Día ha sentido la que la esquiva, por lo que le pidió bajar la tensión y llevar una relación cordial ahora que trabajan juntos.

Clovis Nienow puntualizó que él se queda con lo bueno, pero no todas las relaciones terminan bien y prefiere no tener una relación con Aleska Génesis.

Ay Aleska, tantito de amor propio mami.

Muy bien por Clovis. Se queda con lo bonito, pero nada que ver con ella. 👏🏼 pic.twitter.com/jRuGzNZymO — Lunita🌺🌙 (@lunita_xo) July 24, 2025

¿Aleska Génesis haría de todo por llamar la atención de Clovis Nienow en Hoy Día?

Tras la viralización de este video, Aleska Génesis ha sido tachada de migajera y solo querer llamar la atención de Clovis Nienow cuando él no le hace caso.

“Aleska no tiene un tantito de dignidad”, “Aleska solo quiere el foco de atención”, “Ella solita se humilla”, “Aleska me da penita”, “Más claro imposible mija no quiere ni verte”, se puede leer en las redes sociales.

Sin embargo, no ha sido el único video que ha exhibido a Aleska Génesis como migajera con Clovis Nienow.

Y es que en otro video se puede ver como Aleska Génesis buscaba a Clovis Nienow, mientras que él en todo momento la ignoró.

Incluso en un momento cuando Aleska Génesis tenía la intención de acercarse a Clovis Nienow, él prefirió dejar el foro.