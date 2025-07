¿Cristina Porta -de 35 años de edad- y Aleska Génesis demuestran su enemistad en Hoy Día? Ni se saludaron durante el programa en vivo.

Aleska Génesis -de 33 años de edad- se encuentra como conductora invitada en Hoy Día, sin embargo ha protagonizado momentos muy tensos tanto con su ex Clovis Nienow como con Cristina Porta.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se muestra como Cristina Porta ni saludo a Aleska Génesis a su llegada a Hoy Día.

Ah coño, pero llevaron a Cristina a Hoy Día😬😬. Esa muchacha no tiene suerte. #Caramelyk pic.twitter.com/ePMOK8Vsdy

Y es que Cristina Porta llegó a Hoy Día para relatar todo lo que se esta viviendo en Top Chef VIP 2025, reality de cocina en el que se encuentra participando.

Sin embargo usuarios notaron la incomodidad de Aleska Génesis luego de que se anunció la presencia de Cristina Porta.

Y es que usuarios han señalado que Aleska Génesis no sabía ni como pararse luego de que llegó Cristina Porta al foro de Hoy Día.

En el video difundido en X, se puede ver que Cristina Porta no saluda a Aleska Génesis pese a que se encontraba cerca de ella.

Cristina Porta se mostró muy amable con los conductores de Hoy Día, pero usuarios han resaltado que evita en todo momento hacer contacto con Aleska Génesis.

A través de las redes sociales, usuarios han señalado que Aleska Génesis está cosechando todo lo que sembró en la vida y las actitudes que tuvo.

Tras tener algunas diferencias, Cristina Porta y Aleska Génesis habían mostrado tener una relación de “amistad”.

Sin embargo, todo cambió con la participación de Aleska Génesis en La casa de los famosos All-Stars de Telemundo.

Y es que en el reality show Aleska Génesis empezó una relación con Luca Onestini, ex de Cristina Porta.

En medio de la polémica, Cristina Porta arremetió en contra de Aleska Génesis aseguerando que en realidad no era su amiga.

“[Aleska] no era mi amiga porque para mí amiga es una palabra muy fuerte, pero yo me he pasado meses hablando con ella por teléfono porque yo iba a entrar a La casa [de los famosos All-Stars]”

Cristina Porta