Aleska Génesis -de 33 años de edad- se considera una villana de la vida real, pero también quiere serlo en el cine.

Durante 2 años, Aleska Génesis enfrentó problemas legales que la llevaron a la cárcel; ahora, la modelo está viviendo una nueva etapa en su vida.

Tras participar en La Casa de los Famosos All Stars, Aleska Génesis quiere ser actriz y que su primer papel sea una villana.

Aleska Génesis se encuentra en una nueva etapa tras ser detenida en marzo y seguirá con su carrera, pues quiere “explorar otros horizontes”.

Durante un encuentro con medios, la modelo mencionó que su sueño es ser una villana y participar en una película.

Lo cual podría concretarse ahora que trabaja en México, pues Aleska Génesis fantasea con ser la antagonista de una historia.

Además de ser actriz, Aleska Génesis quiere ser conductora, pues siente que ahora puede mostrar su verdadera personalidad tras sentirse más libre.

“Ya no me importa el qué dirán. No me importa lo que puedan decir o no decir. Siento que estoy más segura de lo que soy como mujer y además me estoy dando la oportunidad de abrirme a otros horizontes”

Aleska Génesis