Maripily Rivera cree que “Aleska Génesis es una mala perdedora” rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos All-Stars.

Tras haber ganado la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Maripily Rivera -de 47 años de edad- entró a la casa para darles una gran sorpresa a los habitantes.

Sin embargo, Maripily Rivera también protagonizó un fuerte encontronazo con Aleska Génesis -de 33 años de edad-, pues asegura que solo ha hecho el ridículo en el reality.

Maripily Rivera, ganadora de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo (@maripilyoficial / Instagram)

Maripily Rivera llama a Aleska Génesis una mala perdedora en la recta final de La Casa de los Famosos All-Stars

El nombre de Maripily Rivera se viralizó en las redes sociales luego de que arremetió en contra de Aleska Génesis en la recta final de La Casa de los Famosos All-Stars.

Todo sucedió cuando a Maripily Rivera le preguntaron su opinión sobre las declaraciones de Aleska Génesis, donde decía que no había superado el reality.

Maripily Rivera no dudo en arremeter en contra de Aleska Génesis al asegurar que es una “mala perdedora” que no la ha podido superar.

“Lo que pasa es que Aleska como no ha ganado y como es una mala perdedora, pues ella todavía no me supera a mí” Maripily Rivera

Durante su intervención, Maripily Rivera puntualizó que Aleska Génesis solo ha hecho el ridículo en las dos versiones de La Casa de los Famosos en las que ha participado.

“Ella es una perdedora porque ha hecho el ridículo el año pasado y este año, entonces sigue haciendo el ridículo y es una pena que ella se exprese así” Maripily Rivera

En ese sentido, Maripily Rivera destacó que a diferencia de Aleska Génesis, ella ha podido vivir toda La Casa de los Famosos desde dentro y ahora le ha tocado afuera.

“Yo estoy viviendo la gala que no había vivido antes, con compañeros que he aprendido muchísimo de ellos. El año pasado viví La Casa dentro de la casa, la estoy viviendo ahora afuera” Maripily Rivera

Maripily Rivera dejó en claro que ella fue una gran ganadora, pues aguantó toda La Casa de los Famosos y no puso ninguna escusa para salirse.

“Entiendo que yo soy una ganadora espectacular en todos los sentidos, aguanté presión, estuve haciendo estrategia, no soy una mala perdedora, no cogí la ‘escusa’ de que me siento mal, de que ‘por salud’, porque todo el mundo sabe que por salud no fue, porque sabía él ya que no iba a ser el ganador” Maripily Rivera

Para Maripily Rivera, Aleska Génesis es una mujer que solo ha creado fama por los hombres y no porque sea una gran estratega.

“Ustedes ya están acostumbrados que Aleska habla la basura que habla, es una mujer que no tiene mente, que lo único que hace es crear fama a costillas de estar con machos y acostarse con los machos de otra” Maripily Rivera

Maripily Rivera puntualizó que la gente ya sabe que Aleska Génesis no sabe perder, por lo que ya no les da credibilidad a sus palabras.

“Aleska todavía no supera la casa del año pasado, no supera de este año, es una mujer que no sabe perder, que no tiene nada en la mente, que me da pena que el único reality que hace ella es estar con machos, por eso ella habla lo que habla y la gente no les da credibilidad a sus palabras porque no las tiene” Maripily Rivera

La verdadera razón por la que Maripily discutió con Aleska. El Huracán Boricua le dio con todo 🇵🇷🌪️ #LaCasadelosFamosos #LCDLF #LCDLFAllStars @maripilyrivera pic.twitter.com/78NFjZAKrF — Ángel J. Centeno Pérez (@centenoangelj) May 5, 2025

Así fue la visita de Maripily Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars rumbo a su recta final

Maripily Rivera no solo protagonizó un enfrentamiento con Aleska Génesis, sino que también entró a La Casa de los Famosos All-Stars rumbo a su recta final.

Y es que Maripily Rivera entró a La Casa de los Famosos All-Stars para dejar el maletín 200 mil dólares.

“Qué emoción volver a esta casa. Llegó la patrona de todos ustedes. Les tengo aquí los $200,000 uno de ustedes será el ganador. ¿Lo quieren?” Maripily Rivera

A provechando que los 10 habitantes se encontraban en medio de la dinámica de “congelados”, Maripily Rivera aprovechó para dedicarles unas palabras.

Con Paulo Quevedo, Maripily Rivera vivió un momento tenso luego de que tuvieron una enemistad el año pasado.

“¿Quieres los $200,000? Mira tú patrona te los está enseñando, te los puedes ganar. ¿Serás tú el representante de Fuego que se gane estos $200,000? Mira tú patrona vino a verte” Maripily Rivera

A quien le dio una advertencia fue a Luca Onestini, pues Maripily Rivera le señaló que era amiga de Cristina Porta, quien fue su pareja.

Maripily Rivera aprovechó para darle un beso a Alfredo Adame, a quien llamó “el alacrán boricua”.