El jueves 1 de mayo, Rey Grupero -de 38 años de edad- vivió un emotivo momento cuando su hijo Enzo entró a La Casa de los Famosos All-Stars.

Y es que en plena celebración de su cumpleaños, Rey Grupero tuvo un momento muy especial cuando su hijo Enzo pudo entrar para darle personalmente un gran abrazo.

Rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos All-Stars, Rey Grupero vivió un reencuentro muy emotivo cuando su hijo Enzo entró al reality.

Rey Grupero en La Casa de los Famosos All Stars. (Twitter/BellaIndirecta / Tomada de video)

Desde las primeras horas del 1 de mayo, Rey Grupero recibió el cariño del cuarto agua, quienes no dudaron en festejarle a su compañero.

Sin embargo, la verdadera sorpresa para Rey Grupero llegó cortesía de La Jefa cuando permitió que el cumpleañero recibiera una llamada muy especial.

Y es que Rey Grupero recibió la llamada de su hijo, sin embargo en ese momento se abrió la puerta principal de La Casa de los Famosos All-Stars y apareció Enzo.

Rey Grupero no dudo en salir corriendo para abrazar a su hijo Enzo, los dos se mostraron sumamente emocionados por reencontrarse nuevamente.

Rey Grupero mostró que se encontraba muy feliz de ver a su hijo y se asombró por el largo de la cabellera de Enzo.

El reencuentro entre Rey Grupero y su hijo Enzo fue uno de los momentos más conmovedores de la temporada.

El hijo de Rey Grupero no entró solo y es que le llevó a su papá un postre preparado por su mamá y un sombrero como regalo.

Durante su visita Enzo no dudo en mostrarle a Rey Grupero su admiración pues le destacó que está haciendo un gran trabajo en La Casa de los Famosos All-Stars.

Enzo incluso le pidió a su papá no tener miedo y le recordó que varias personas lo están apoyando.

“Te vamos a llevar a la final, te estamos apoyando. No tengas miedo. Te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo”

Rey Grupero y su hijo Enzo entraron al confesonario, donde el famoso abrió su corazón y le dedicó unas emotivas palabras a su pequeño.

“Yo no pensaba tener un hijo, no estaba en mis planes y cuando tú llegaste a mi vida me llenaste todo el corazón de alegría. Te amo. Tú eres de mi sangre porque yo te recibo con mi amor”

Rey Grupero