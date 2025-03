Aleska Génesis reapareció públicamente. La exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars fue interceptada por la prensa tras acudir a la Fiscalía para firmar su libertad condicional.

“Estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido”, indicó Aleska Génesis para posteriormente informar que no puede abandonar el país aún cuando ya está fuera de La Casa de los Famosos All-Stars.

Esto porque se encuentra siendo investigada por un delito de robo, el cual asegura no cometió.

Una vez más, Aleska Génesis, exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars, se dice inocente del delito de robo del que se le acusa.

Aleska Génesis no es una ratera, asegura su abogado (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Delito por el que Aleska Génesis ha sido encarcelada dos veces por lo que la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars pide que la carpeta se vuelva a revisar.

¿Aleska Génesis vivió un atentado? Tiene miedo y no se siente segura en México

Aleska Génesis fue arrestada tras eliminación de La Casa de los Famosos All Stars; ya fue puesta en libertad

Y es que recientemente la modelo -de 33 años de edad- presentó ante respectivas autoridades material que prueba su inocencia por lo que acusa ser víctima de abuso de poder y violencia de género.

Vuelva a señalar al empresario Javier Rodríguez Borgio, exnovio de su hermana, como el responsable de todo lo que malo que le está ocurriendo.

“Es el exnovio de mi hermana, expareja de mi hermana, como no le puede hacer nada a ella, me lo está haciendo a mí”

Actualmente la modelo se enfrente un proceso por el delito de robo, razón por la que acudirá cada 15 días a la Fiscalía para firmar su libertad condicional.

Así como se mantendrá en México debido a que le retuvieron su pasaporte y no puede salir del país.

Hasta el momento, Aleska Génesis no tiene contemplado demandar a La Casa de los Famosos All-Stars.

“Necesito primero encargarme de lo demás“, dice Aleska Génesis y enseguida recuerda que firmó un contrato de confidencialidad antes de ingresar a La Casa de los Famosos All-Stars.

Por lo que al encontrarse en proceso y porque el reality show aún se encuentra en transmisiones no puede hablar.

Sin embargo, el abogado de la modelo ya revisa el contrato que ésta firmó para ver si se cometió una falta ya que Telemundo facturó con la detención de Aleska Génesis.

Así como, según la modelo, la televisora la entregó sin una orden de cateo y cuando ella contaba con un amparo para evitar el arresto.

Mientras se resuelve, Aleska Génesis se mantendrá resguardada ya que teme por su seguridad debido a que recibe ataques en redes sociales.

“No sé si fue intimidación, violaron mis derechos, sufrí el shock de salir de un reality donde estuve 5 semanas, me entregaron sin que llegaran mis abogados, tenía el amparo que no me podían llevar a la cárcel”

Aleska Génesis