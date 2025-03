Aleska Génesis fue detenida al ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, pero ¿qué delito fue el que cometió?

Luego de haberse convertido en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, un video mostró que Aleska Génesis de 33 años de edad, estaba siendo detenida y llevada al Reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.

Pero ¿qué fue lo que hizo Aleska Génesis? Su delito data del 2024, mismo que enseguida te contamos.

Aleska Génesis fue detenida por el delito de robo; Javier Rodríguez Borgio la acusó en enero 2024

La noticia de que Aleska Génesis fue nuevamente aprehendida por autoridades de la fiscalía del Estado de México, pero ahora al salir de La Casa de los Famosos All Stars, volvió a acaparar titulares.

Aleska Génesis, modelo. (@aleskagenesis)

Sin embargo, pocos saben que este es un delito que Aleska Génesis tiene desde enero del 2024, denunciado por Javier Rodríguez Borgio, su excuñado.

Pese a esto, se creía que la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, ya no tenía problemas con la ley, pues ella mismo lo dijo en el reality show, pero ¿qué pasó?

En enero del 2024, Aleska Génesis fue aprehendida al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, cuando iba a entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo, bajo el cargo de robo a relojes denunciado por Javier Rodríguez Borgio.

Pese a que en ese momento la venezolana fue puesta en libertad, el suceso volvió a pasar y por el mismo delito: robo.

Las acusaciones señalan que Aleska Génesis se metió a un inmueble en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de donde sustrajo relojes de alta gama para luego venderlos en Miami, Florida, Estados Unidos.

Según se dice, autoridades en ese momento ya tenían una orden de aprehensión contra Aleska Génesis acusada de robo en pandilla, por lo que al salir de La Casa de los Famosos All Stars, fue detenida.

DETENIDA OOOTRA VEZ @AleskaGenesis

Agentes de @FiscaliaEdomex capturaron a Aleska Genesis cuando salía de #LCDLFAlIStars

Tenían una orden de aprehensión por el delito de ROBO, obtenida por @FiscaliaCDMX

La llevaron al médico legista en @Edomex y de ahí q Santa Martha Femeni. pic.twitter.com/VQlbx18JDX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 11, 2025

Información de Javier Ceriani apunta que Aleska Génesis salió en enero de 2024 en libertad luego de que Telemundo pagó su fianza porque ya estaba comprometida para La Casa de los Famosos.

Pero por otra parte, Ceriani asegura que en diciembre 2024 vio a Aleska Génesis y esta le dijo que tenía una orden de aprehensión en México, de forma que si pisaba el país iba a ser detenida instantáneamente.

Salvador Zerboni habla sobre la detención de Aleska Génesis tras ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars

Aleska Génesis se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, siendo Salvador Zerboni uno de los principales en incitar a que no votaran por la venezolana.

Aunque el actor festejó que una vez más logró que sacaran a quien deseaba del reality show, fue quien reveló parte de la incertidumbre a la detención de Aleska Génesis.

La celebración se puso seria cuando Salvador Zerboni dijo que no le alegraba lo que le estaba pasando a Aleska Génesis al salir de La Casa de los Famosos All Stars, pues incluso dijo que no sabía si iba a dormir en el hotel de la producción o “en otro lado”.

“Es otro encerrón, así es señores, es otro encerrón que no le deseo a nadie. Y ya no estoy contento con eso, tampoco voy a lucrar ni hacerme feliz con el malestar de una persona”. Salvador Zerboni, actor.

Incluso, Salvador Zerboni aseguró que de haber sabido que Aleska Génesis iba a ser detenida por la Fiscalía del Estado de México, no hubiera incentivado su eliminación.

Con información de El Sol de México y Despierta América,