¿Aleska Génesis vivió un atentado? Tiene miedo y no se siente segura en México

Cientos de miradas apuntan en dirección de Aleska Génesis debido a que en las últimas horas, vía redes sociales, se comenta que la modelo sufrió un atentado.

Aleska Génesis -de 33 años de edad- habría sufrido un atentado abordo de su camioneta mientras circulaba por calles del Estado de México.

Información que la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars habría confirmado mediante su cuenta de Instagram.

A poco de trascender que Aleska Génesis sufrió un atentado, la modelo declaró tener miedo y no sentirse segura en México.

Mediante un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Aleska Génesis, ésta asegura encontrarse bien.

Así como agradece a su fans la preocupación y su cariño, mismos que sobrevalora en este momento debido a que no se siente segura en México.

“Tengo que ser honesta: No me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección!! No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y sobre todo seguridad. Nadie debería vivir con miedo”

Aleska Génesis