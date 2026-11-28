Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro de la CDMX, anunció una extensión temporal en el horario de funcionamiento de la Línea 9 para los días 28 y 29 de noviembre.

Esta medida especial, ordenada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, busca facilitar el retorno de los ciudadanos que acudan al Coca-Cola Flow Fest 2026.

De este modo, los trenes continuarán operando hasta la una y media de la mañana durante ese fin de semana. Las autoridades sugieren a los asistentes al concierto organizar sus trayectos con antelación y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

Metro CDMX extiende horario en Línea 9 por el Coca-Cola Flow Fest 2026 (@AdrianRubalcava / X )

La Línea 9 del Metro de la CDMX extenderá su servicio por el Coca-Cola Flow Fest 2026

La ampliación de horario en el Metro de la Ciudad de México se implementó de la siguiente manera:

Extensión hasta la 1:30 a. m.: El servicio de trenes finalizará a la 1:30 de la madrugada del día siguiente durante las jornadas del sábado 28 y domingo 29 de noviembre .

del día siguiente durante las jornadas del . Línea exclusiva: Esta medida aplica únicamente en la Línea 9 (café), la cual realiza el trayecto de Pantitlán a Tacubaya

La extensión busca facilitar el transporte nocturno y el regreso a casa de las personas que acudan al Coca-Cola Flow Fest 2026, celebrado en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y la Ciudad Deportiva.

Las estaciones estratégicas para ingresar o salir del festival son: Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo.

La instrucción fue emitida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y coordinada en el ámbito operativo por el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, junto con el personal de conducción y regulación de trenes.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios del Metro:

Cuidado en vías: Se solicita evitar tirar o dejar caer objetos metálicos (como latas o paraguas), ya que pueden hacer contacto con las barras guía y causar cortocircuitos. Fluidez del servicio: Es importante respetar el libre cierre de puertas para evitar retrasos en el avance de las unidades. Prevención: Se recomienda programar los traslados con anticipación y seguir las indicaciones de los brigadistas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Estos son los detalles del Coca-Cola Flow Fest 2026

El Coca-Cola Flow Fest 2026 se realiza el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (Alcaldía Iztacalco, CDMX).

Las puertas abren a la 1:00 p. m. el sábado, con presentaciones desde las 3:00 p. m. (2:45 p. m. el domingo) hasta las 2:00 a. m. del día siguiente.

Quienes no asistan pueden seguir la transmisión gratuita en vivo de 17:55 a 02:00 horas por YouTube y Facebook de Coca-Cola México.

El evento cuenta con cinco escenarios simultáneos: Coca-Cola Stage, Coca-Cola Sessions, Sprite Stage, Dembow Vicky’s y Little Caesars Stage.

Sábado 28: Encabezado por Anuel AA, Grupo Frontera, Manuel Turizo, El Bogueto, Zion, Chencho Corleone, Tito Double P, Ñengo Flow, Kevin Roldán y Tokischa.

Domingo 29: Liderado por Ozuna, Yandel Sinfónico, Kali Uchis, Eladio Carrión, Farruko, Trueno, El Malilla, J Álvarez, Tito el Bambino y Tainy.