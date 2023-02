Pese a que a Alejandro Villalvazo le siguen lloviendo críticas por celebrar que la licencia menstrual exija un estudio médico, éste sigue opinando pues no entiende la molestia de muchas mujeres.

Verás, Alejandro Villalvazo vuelve abordar el tema de la licencia menstrual, iniciativa que fue aprobada el pasado 14 de febrero por el Congreso de la Ciudad de México con 45 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

Mima que se deberá tramitar ante el IMSS o el ISSSTE, instituciones que validarán si los dolores son extremos y por tanto requieren la incapacidad de 3 días, lo que celebra Alejandro Villalvazo.

Alejandro Villalvazo, periodista. (@villalvazo1313)

Tema que tiene molestas a muchas mujeres quienes recuerdan que para lograr cita con ambas instituciones se debe esperar hasta 5 días, lo que no funciona pues los cólicos desaparecerán antes de realizarse estudios.

Y otras más alegan que no todas las mujeres que sufren de fuertes dolores y abundante flujo tienen un padecimiento ginecológico, argumentos que el periodista vuelve a minimizar.

Alejandro Villalvazo sigue opinando sin saber de menstruación

Aunque a Alejandro Villalvazo le pidieron callarse y escuchar a las mujeres sobre la licencia menstrual, el comunicador de 52 años de edad, vuelve a alzar la voz.

A través de Twitter, Alejandro Villalvazo, cita: “#Laopiniónesdetodos es tuya, es mía, no es exclusiva de nadie”.

Y de forma contundente agrega: “No te calles, que nadie te calle. Opina, fórmate un criterio, pero siempre con el contexto completo”.

Así como adjunta un video de sí mismo debatiendo el tema de la licencia menstrual con Christian Lara, de 41 años de edad.

En esta ocasión el comunicado asegura que la realización de un estudio ayudará a descubrir si una mujer tiene un padecimiento mayor detrás de los malestares menstruales.

“Hay tratamiento, ecografía, tomografía, resonancia magnética… les puede ayudar en un problema de salud más amplio, con alguno de estudios te puede salir”, indica.

Pero Christian Lara vuelve a asegurar que nadie, solo la mujer que está sufriendo los cólicos, sabe el dolor que experimenta pues no todos los cuerpos son iguales.

“(Puede que) el médico te diga: no tienes quistes, no tienes biomas, no tienes ninguna condición ginecológica a lo mejor te duele mucho pero no hay motivo suficiente, no hay justificante”.

Por lo que un poco fastidiado el periodista contraata diciendo que “ahora que las mujeres tienes la oportunidad de hablar del tema, tampoco les gusta”.