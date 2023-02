“Te callas y escuchas”, le exige a Alejandro Villalvazo revelando su dolorosa experiencia con la menstruación luego de los comentarios que realizó el periodista sobre la licencia por menstruación en la CDMX.

Alejandro Villalvazo -de 52 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego del debate que tuvo con Christian Lara y Mónica Castañeda sobre la licencia por menstruación.

Durante su intervención Alejandro Villalvazo puntualizó que las mujeres solo podrán faltar al trabajo cuando puedan demostrar con un estudio que tienen “cólicos muy fuertes”.

Christian Lara y Mónica Castañeda le dejaron ver que no hay un estudio que pueda determinar eso. Para que le quedará claro está situación a Alejandro Villalvazo, usuaria le relató su dolorosa experiencia con la menstruación.

A través de un live en TikTok Alejandro Villalvazo y sus compañeras, Christian Lara y Mónica Castañeda debatieron sobre la recién aprobada licencia menstrual en la CDMX.

Alejandro Villalvazo se convirtió en tendencia luego destacó que únicamente se podrá acceder a dicha licencia con un estudio que garantice que padeces de dolores incapacitantes durante el periodo.

Christian Lara y Mónica Castañeda señalaron que no existe el estudio para saberlo, además resaltaron que no todas las mujeres tienen acceso a un ginecólogo.

En medio de las críticas que recibió Alejandro Villalvazo, una usuaria le exigió que escuchara su dolorosa experiencia con la menstruación.

A través de Twitter, la usuaria Victoria Cuevas le contó a Alejandro Villalvazo la travesía que se ha enfrentado pues desde los 14 años ha tenido que visitar a diferentes ginecólogos y aun hoy en día no tiene un tratamiento que la ayude.

Con el titular ‘Te callas y escuchas’, Victoria Cuevas -de 30 años de edad- señaló que durante su menstruación tiene cólicos tan fuertes que no puede dormir y los dolores y sangrados no solo duran tres días.

“Cólicos tan fuertes que no me dejan dormir, he sangrado mínimo ocho días, máximo dos meses, siempre abundantes, dolorosos, mínimo 13 días máximo tres semanas, comienzo con síndrome pre menstrual que incluye una semana de cólicos, a veces dolor en las mamas y siempre dolor en la espalda baja”

Victoria Cuevas