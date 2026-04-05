Alejandro Calva, de 57 años y actor de la Reina del Sur, asegura que las narcoseries solo plasman la realidad social que se vive en México.

En entrevista con De Primera Mano, Alejandro Calva expresó que no le parece que las narcoseries sean malas, pues las personas “consumen lo que viven”.

Alejandro Calva genera polémica por asegurar que las narcoseries no son “peligrosas”

Alejandro Calva afirma que las narcoseries tienen demanda y por eso se siguen produciendo, pues las personas ven reflejada su realidad en la pantalla.

Según dijo, tal como ocurrió con La Reina del Sur, donde Alejandro Calva le daba vida a “El Batman”.

“La gente consume lo que vive y las historias se consumen porque hay demanda para hacerlas, realmente no creo que hacer apología o no apología de la violencia la disminuya” Alejandro Calva

Alejandro Calva (Instagram/@calvatwitt)

Alejandro Calva está seguro de que eliminar la apología de la violencia en las series no va a disminuir este problema social, por lo que no se deberían de prohibir.

“Existe la violencia, el mundo está convulsionado y abrimos las noticias y no vemos más que misiles lanzados en Irán” Alejandro Calva

El actor dice que el mundo vive una situación caótica y que las noticias hablan de momentos violentos todos los días, por lo que las series no son la raíz de la violencia como se ha mencionado.

Alejandro Calva opina de la demanda de Sandra Ávila a Telemundo por La Reina del Sur

Sandra Ávila demandó a Telemundo por usar su apodo en la serie La Reina del Sur. En 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la televisora sí usó su apodo sin consentimiento y con fines de lucro.

Al respecto, Alejandro Calva expresó que Sandra Ávila debió demandar primero al escritor Arturo Pérez-Reverte, ya que fue él quien creó la historia con su apodo.

“Me parece que primero debió haber demandado a Arturo Pérez-Reverte, él es un escritor hiperrealista”, expresó el actor, quien recordó que el creador viajó hasta Culiacán para crear su libro.

Sandra Ávila Beltrán gana pleito contra Telemundo por su imagen en La Reina del Sur (Michelle Rojas)

Alejandro Calva aclara que La Reina del Sur es un personaje de ficción que está inspirado en historias de mujeres en el narcotráfico, por lo que no está basado en la vida de Sandra Ávila como se ha manejado.