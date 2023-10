Alejandra Guzmán -de 55 años de edad- otra vez le envía un mensaje muy especial a Michelle Salas -de 33 años de edad- por no invitarla a su boda.

Alejandra Guzmán reaccionó a la boda de su sobrina Michelle Salas casi al mismo tiempo en que la joven se casó en Italia el sábado 14 de octubre.

Pese a la cercanía que ambas tuvieron por años, se sabe que debido a estar distanciada de Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- abuela de la novia, no había sido invitada a la boda.

A mediados de septiembre, Alejandra Guzmán ya había confirmado en varios medios que no había sido invitada, ya que no tiene buena relación con su media hermana Sylvia Pasquel.

Alejandra Guzmán (Agencia México / Agencia México)

Alejandra Guzmán le manda un mensaje a Michelle Salas por no invitarla a su boda

El sábado 14 de octubre se llevó a cabo la boda de Michelle Salas en Italia, una de las grandes ausentes fue Alejandra Guzmán, quien no fue invitada.

Alejandra Guzmán fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de partir rumbo a Monterrey para ofrecer un concierto como parte de su gira 2023.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Michelle Salas, expresó sus buenos deseos a la feliz pareja y explicó que no fue invitada a la boda.

“Pues estaría yo allá, no estaría trabajando, pero tengo trabajo mi amor” Alejandra Guzmán

Michelle Salas, modelo. (@michellesalasb)

Ya que de haber sido invitada, habría suspendido sus compromisos laborales para asistir al evento en Italia.

A pesar de no haber sido incluida en la lista de invitados, Alejandra Guzmán compartió su amor por Michelle Salas y Danilo Díaz, brindando por su felicidad durante la unión matrimonial.

“La amo a Michelle Salas, le mando un beso y que tenga el día más feliz de su vida, me da gusto que ella esté feliz y hay que brindar para que estén felices” Alejandra Guzmán

Cuando se le preguntó sobre la razón de su exclusión de la boda, la cantante evitó abordar el tema y mencionó su satisfacción por la presencia de Luis Miguel en la ceremonia.

Esta situación ha levantado la duda sobre las relaciones de la familia y los motivos que llevaron a Michelle Salas a tomar la decisión de no invitar a Alejandra Guzman a su boda.

Alejandra Guzmán le manda “caracoles” a Michelle Salas hasta Italia

Previo a la ceremonia nupcial de Michelle Salas, Alejandra Guzmán lanzó una indirecta en la que dejó ver que su media hermana fue quien decidió que no la invitaran.

Como sabemos, la cantante no asistió a la ceremonia nupcial y no precisamente por compromisos laborales, más bien fue porque no estaba incluida en la lista de invitados.

Alejandra Guzmán compartió una controversial foto en sus redes sociales a lado de su madre Silvia Pinal, en la que enviaba una señal como grosería.

“Caracoles”, escribió Alejandra Guzmán mientras se ve en la foto que con su mano hace una seña obscena a lado de Silvia Pinal, quien está en silla de ruedas.

Algunos han interpretado esa foto y mensaje como una supuesta indirecta a Michelle Salas por parte de Alejandra Guzmán.