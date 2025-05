La cantante Alejandra Guzmán se encontró con la prensa, pero luego de mostrarse accesible estalló ¿por preguntas sobre Frida Sofía? Esto fue lo que pasó.

Mucho ha dado de qué hablar Frida Sofía de 33 años de edad, y Alejandra Guzmán, luego de que la rockera dijera que ya se reconcilió con su hija.

Sin embargo, parece que Alejandra Guzmán de 57 años de edad, aún no quiere hablar abiertamente de Frida Sofía

La cantante Alejandra Guzmán fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por reporteros contra quiénes estalló tras múltiples preguntas de Frida Sofía.

Luego de que se ventiló que Frida Sofía sí tuvo reconciliación con Alejandra Guzmán y que incluso estuvo en México, las preguntas a la rockera sobre su hija no podían faltar.

Sin embargo, parece que la cantante aún no está preparada para hablar con reporteros sobre Frida Sofía ¿o fue que algo volvió a ocurrir entre ambas?

Por el 10 de mayo, Alejandra Guzmán se presentó en la Feria de Tabasco 2025, lo que dejó ver que no estuvo con Frida Sofía, pero ¿recibió algún detalle de su hija?

Pese a que en un primer momento la cantante se mostró accesible respondiendo algunas preguntas de los reporteros, luego prefirió guardar silencio cuando le cuestionaban de Frida Sofía.

Entre preguntas sobre su reconciliación, sobre la visita de su hija a México y su “agridulce” Día de las Madres, Alejandra Guzmán estalló reprochando a los reporteros sus acciones pasadas, pues estos le pedían que se detuviera para entrevistarla.

“Un 10 de mayo increíble, rompiendo récords, haciendo grandes cosas y feliz (...) Porque me golpean, porque me tiran, porque ya no los aguanto, esto no es entrevista, esto es agresión total (...)”.

Alejandra Guzmán, cantante.