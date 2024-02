Alejandra Guzmán se encuentra nuevamente en la controversia luego de que volvió a protagonizar un zafarrancho con reporteros a su llegada a la Ciudad de México.

El miércoles 14 de febrero Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- arribó a la CDMX luego de que se presentó en la feria de Guaymas Sonora.

Varios reporteros se encontraban esperando a Alejandra Guzmán para poder obtener unas declaraciones sobre las polémicas en las que se ha visto en vuelta su familia.

Sin embargo, Alejandra Guzmán llegó con un equipo de seguridad que evitó que los reporteros se pudieran acercar a la cantante.

Pero se creó una riña entre el equipo de seguridad de Alejandra Guzmán y los reporteros, dejando algunos camarógrafos en el piso.

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Esta fue la trifulca que provocó Alejandra Guzmán a su llegada a la CDMX

Alejandra Guzmán se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego del zafarrancho que provocó a su llegada a la CDMX.

En el AICM, reporteros se encontraban esperando a Alejandra Guzmán por lo que no dudaron en acercarse a ella para poder entrevistarla.

Alejandra Guzmán llegó con la cabeza tapada y usando lentes de sol para pasar desapercibida, pero no evitó que los reporteros la reconocieran.

Sin embargo, Alejandra Guzmán se negó a atender a los reporteros y con ayuda de su equipo de seguridad hizo de todo para poder evitar los cuestionamientos de la prensa.

A través de las redes sociales, se mostró el video en el que se muestra cómo el equipo de seguridad de Alejandra Guzmán impidió que los reporteros se pudieran acercar a la cantante.

En el video compartido por el programa Despierta América, se puede ver como a base de empujones los elementos que custodiaban a Alejandra Guzmán evitaron que los reporteros pudieran entrevistar a la famosa.

Incluso en el video se escucha decir a una reportera: “Oye, ¿qué te pasa? No me empujes”, esto luego de que la seguridad de Alejandra Guzmán le movió el micrófono para que no se acercará a la cantante.

Fue tal el zafarrancho que se armó, que incluso algunos camarógrafos terminaron en el piso dañando su equipo de trabajo.

Pese a la caída de camarógrafos, Alejandra Guzmán no se detuvo

En otro de los videos, se puede observar la trifulca que se armó y es que Alejandra Guzmán se negó a hablar con los reporteros que la estaban esperando.

Pese a que vio la trifulca que se armó y que algunos camarógrafos se cayeron, Alejandra Guzmán no detuvo su paso.

Durante todo el trayecto, reporteros no dejaron de cuestionar a Alejandra Guzmán sobre el reconocimiento que recibió su madre Silvia Pinal en el Carnaval de Guaymas.

Al ver la actitud de su equipo de seguridad, reporteros le cuestionaron a Alejandra Guzmán sobre los empujones que estaban haciendo y que ella no hacía nada.

En el video se escuchan algunos reporteros decir: “cuidado”, “¿qué les pasa?”, “¿por qué tratas así a la prensa?”.

Sin detenerse ni pronunciar una palabra, Alejandra Guzmán llegó entre el zafarrancho a su camioneta que ya la estaba esperando.