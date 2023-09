Frida Sofía golpeó a Alejandra Guzmán más de una vez y eso rompió todo, reveló la cantante en una reciente entrevista.

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han estado distancias desde hace varios años.

La situación familiar empeoró cuando Frida Sofía -de 31 años de edad- denunció que su abuelo Enrique Guzmán, había abusado de ella.

Tras dos años de esta fuerte revelación, Alejandra Guzmán le escribió una canción a Frida Sofía llamada ‘Milagros’.

Ahora, Alejandra Guzmán -de 55 años de edad- hizo fuertes declaraciones sobre su hija y revela cómo inició la fractura entre ellas.

Alejandra Guzmán ha manifestado varias veces que le gustaría reconciliarse con su hija Frida Sofía, pero tal parece que eso no va ocurrir.

La cantante dio una entrevista a Pati Chapoy para Ventaneando, donde habló de la difícil relación con su hija.

Asegura que Frida Sofía fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad -borderline- y que nunca estuvo bajo un tratamiento, sólo se automedicaba.

Frida Sofía comenzó a vivir sola en Estados Unidos desde que era adolescente, pues Alejandra Guzmán temía por su seguridad tras un intento de secuestro.

La cantante narra que Frida Sofía tenía actitudes erráticas, pero todo detonó cuando golpeó a una amiga y eso la llevó a tomar la decisión de internarla .

“Ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar aunque no quisiera y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso y no creo que se acuerde”

Alejandra Guzmán