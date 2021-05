Alberto Vázquez revela que no le gustaría estar en los pantalones de Enrique Guzmán

Alberto Vázquez fue cuestionado sobre las acusaciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán se encuentra en medio de la polémica luego de que Frida Sofía lo acusó por tocamientos indebidos cuando ella tenía 5 años.

Alberto Vázquez fue cuestionado sobre el cantante, el famoso puntualizó que es un tema complicado por lo que no le gustaría estar en sus pantalones.

Alberto Vázquez: “No quisiera estar en sus pantalones”

En conversación con la revista TV y Novelas, Alberto Vázquez destacó que aunque mantiene una rivalidad con Enrique Guzmán es un tema complicado.

El cantante destacó que espera que toda esta situación se solucione ya que considera que ha de ser horrible estar en sus pantalones.

“Ha de ser horrible, no quisiera estar en sus pantalones. Espero que todo se arregle y que deje de sufrir de esa forma tan fea...yo no le deseo nada malo a nadie, y espero que no esté sufriendo este hombre. Le deseo la mejor de las suertes y que se componga todo” Alberto Vázquez

A pesar de su enemistad, Alberto Vázquez puntualizó que no le desea mal a Enrique Guzmán. Puntualizó que no le conviene al cantante que se hable de él.

“Sé que la gente sabe que nunca nos hemos llevado bien, siempre hemos estado uno contra el otro, pero no es momento de hablar ni de opinar. Es su vida privada, su familia, sus broncas, pero espero que pronto se resuelvan las cosas entre ellos, que dejen de estar saliendo tantas cosas, porque no es bueno para él, no es nada agradable” Alberto Vázquez

Alberto Vázquez: “No le deseo nada malo”

No es la primera vez que Alberto Vázquez habla de las acusaciones en contra de Enrique Guzmán. En entrevista con Javier Poza también se refirió al tema.

“Mucha gente puede pensar que como nunca nos hemos llevado bien, voy a despotricar contra él. No, yo no tengo nada qué decir, porque lo nuestro es muy aparte con lo que le está sucediendo. Lo único que espero es que arregle todo, que esté mejor y que pase la ola de sufrimiento que está pasando y punto. No le deseo nada malo” Alberto Vázquez

El cantante puntualizó que la personalidad del papá de Alejandra Guzmán es muy diferente a la suya y por eso han tenido problemas.

“Hemos trabajado mucho tiempo juntos, hemos hecho una carrera juntos, hemos vivido casi muchas experiencias parecidas, lo que pasa es que somos muy diferentes, siempre lo he dicho, somos muy diferentes. No quiero decir nada acerca de lo que está pasando porque lo ignoro, no puedo opinar de cosas tan difíciles como las que está viviendo, espero que salga todo adelante” Alberto Vázquez

Alberto Vázquez señaló que espera que puedan resolver sus problemas dentro de la familia y señaló que no va a ser leña del árbol caído.