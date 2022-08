A unos días de que Aleks Syntek nuevamente se lanzará contra el reguetón, Alberto Vázquez se le une, el veterano cantante también quiere que se multe a restaurantes que pongan este género musical a sus comensales.

A través de su cuenta de Instagram, Alberto Vázquez, de 82 años de edad, dijo estar en contra de que el reguetón se escuche en lugares públicos debido a que considera que sus letras son vulgares.

“Estoy a favor de que se multe a lugares públicos que promuevan el ‘reguetón’, ojo, no estoy en contra de sus melodías, es a sus letras súper vulgares y corrientes”, explica Alberto Vázquez, el famoso cantante de los 70′s en la red social.

Aleks Syntek / Alberto Vázquez (Especial)

Y antes de que los fanáticos de este género musical se le vayan encima, Alberto Vázquez explica que no desea que su hijo de 12 años crezca escuchando reguetón cuyas letras siguen generando polémica.

Sobre todo porque en su tiempo recuerda sentarse junto a su familia, con quienes escuchaba música romántica, con la cual se formó de una buena manera.

“Quiero que mi hijo aprenda a tratar a la novia y enamorarla cantándole ‘Adoro’, no creo que esta muchacha y familia quiera escuchar decirle ‘Vamos a perrear’ o estar sentado en algún restaurante y escuchar una letra vulgar junto a tu madre, hermana, mujer e hijo, ¿te sientes a gusto escuchando esa música junto a tu familia?” Alberto Vázquez

Alberto Vázquez compara el reguetón con la música de su época

“Tengo un punto de referencia que ustedes los jóvenes no lo pueden tener y no tienen la culpa”, subraya Alberto Vázquez antes de explicar que la vulgaridad no solo se queda de la música sino que ésta se va expandiendo.

“Por ejemplo, hasta los mismos conductores ya no se miden en las palabras mal sonantes y en vez de corregir a un invitado, se igualan” Alberto Vázquez

Y para dejarlo más claro, recuerda que en sus tiempos en la radio censuraron la canción “Amanecí en tus brazos según porque era muy fuerte lo que decía la letra”, lo que estaba bien y aún así fue visto como algo injusto.

Refiriéndose a que siempre han existido letras malhabladas pero aún así había un limite; no obstante, hoy considera que la definición de Censura se ha distorsionado.

“Antes cuando hablábamos en entrevista o con alguien mayor se daba por hecho el hablar con respeto, de los contrario exponías a que te vetaran y ¿les digo algo? Creo que estaba bien, eses es mi modo de pensar. Gracias por leerme”, concluye.