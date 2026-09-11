Mediante un video, Alan Ibarra, de Magneto, rompió el silencio sobre su hospitalización, evento que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre.

Con el rostro hinchado y los ojos hundidos, el cantante de Magneto confirmó haber ingresado al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán, donde recibió una gran atención médica por lo que agradeció al personal “estar vivo”.

“Estoy aquí para, primero que nada, agradecer que estoy bien, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado en el O’Horán” Alan Ibarra. Cantante

Alan Ibarra, de 54 años, no brindó detalles de su hospitalización, en su lugar, promocionó el nosocomio que lo recibió y es que se siente sumamente agradecido.

“Es un hospital que sus instalaciones están prácticamente como nuevas. Hay muchas zonas que están nuevas. Tienen equipos de alta tecnología, de primer nivel. Además de que el personal es muy empático con la gente. Reciben a la gente, no, bueno, nos reciben a la gente prácticamente de toda la península, lo cual es un montón, un montón, es un cielo de trabajo” Alan Ibarra. Cantante

No obstante, en su discurso llamó la atención que destacara que el tiempo de espera no es tan largo, mucho menos cuando se trata de atender emergencias...

“Y me consta que el tiempo de espera no es tan largo ni se convierte en algo pesado, tedioso. El tiempo de espera para las consultas en emergencias, la verdad es que también es muy breve y bueno. Muchas gracias, familia, y muchas bendiciones” Alan Ibarra. Cantante

¿Por qué hospitalizaron a Alan Ibarra, de Magneto?

Hasta el momento, Alan Ibarra no ha revelado los motivos de su hospitalización; sin embargo, a poco de hacerse publicó el evento trascendió que al cantante de Magneto lo ingresaron por presentar un elevado nivel de sodio en la sangre.

Aunque esto no se ha confirmado, la hinchazón en el rostro del cantante, hablaría por sí solo.