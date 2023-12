Nuevamente, la actriz y modelo Aislinn Derbez aclara si regresará con el soltero Mauricio Ochmann, aunque las dudas persisten, pues dice que hay muchísimo amor.

Ante la reciente soltería del actor Mauricio Ochmann -de 46 años de edad-, el nombre de su ex Aislinn Derbez -de 37 años de edad- sale a flote en el tema.

Pues mucho se ha dicho en los rumores que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podrían regresar a ser una familia feliz junto a su hija Kailani -de 5 años de edad-.

Aislinn Derbez (Especial / Instagram @aislinnderbez)

Hay muchísimo amor: Así aclara Aislinn Derbez si regresará con el soltero Mauricio Ochmann

En una reciente entrevista con los medios de comunicación ante estrenó de la cuarta temporada de “De viaje con los Derbez”, Aislinn Derbez fue de las más solicitadas por la prensa.

Aunque el estreno de sus serie pasó a segundo plano, pues el tema que todos querían saber de Aislinn Derbez era sobre su ex Mauricio Ochmann.

Por lo que ante los rumores de una posible reconciliación, a Aislinn Derbez se le preguntó sin más si regresaría con su ex Mauricio Ochamann ahora que está más que soltero.

A lo que Aislinn Derbez contestó que no tiene en sus planes regresar con su ex Mauricio Ochamann, pues como pareja no hay más.

Sin embargo, pese a que Aislinn Derbez asegurá que no regresaría con el soltero Mauricio Ochmann, dijo que existe mucho amor y “se aman”.

“La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita. Somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja, no”. Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez (Agencia México)

Aislinn Derbez dice que no regresara con el soltero Mauricio Ochmann, pero deja muchas dudas

Ante las declaraciones de Aislinn Derbez que ha dicho que no regresará con el soltero de su ex Mauricio Ochmann, entre la prensa y los seguidores deja muchas dudas estas declaraciones.

Debido a que muchos opinan que Aislinn Derbez está mintiendo sobre sus sentimientos hacia su ex Mauricio Ochmann y ahora que están solteros la realidad es que la actriz está “deseosa de volver”.

Pues aseguran que hasta ahora Aislinn Derbez no ha superado a Mauricio Ochmann, sin embargo, sería el actor quien es el que no quiere regresar.

Pese a esto no es la primera ocasión en la que Aislinn Derbez aclara que no tiene pensado en regresar con Mauricio Ochmann, pues la buena relación y amor que se tiene es parte de sus vidas y por la hija que tiene en común.