Hace unos días Mauricio Ochmann reveló estar soltero, pero ¿será que regresa con Aislinn Derbez? La actriz ya respondió a la pregunta que todos tenían en mente.

A la par de que Mauricio Ochmann -de 46 años de edad- confirmó estar soltero, se abalanzó el rumor de que habría sido porque retomó su romance con Aislinn Derbez.

Pero ¿qué hay de cierto en eso? La propia Aislinn Derbez -de 37 años de edad- fue clara con sus sentimientos sobre el padre de su hija Kailani.

Aisslin Derbez (Instagram/@aislinnder)

¿Aislinn Derbez regresa con Mauricio Ochmann? Ya les quedó claro que como pareja no la arman

¿Aislinn Derbez se dará una segunda oportunidad con Mauricio Ochmann? La duda se desató luego de que el actor diera dos pistas de un cambio en su situación amorosa:

Dejó a Paulina Burrola de 32 años de edad

Pasará la navidad con Aislinn Derbez

Sin embargo, la actriz prefirió ser clara sobre sus sentimientos a Mauricio Ochmann, negando que tengan planeado volver a ser una feliz pareja.

En una entrevista mostrada en Sale el Sol, Aislinn Derbez se aventó un largo “noooombre” para negar tener intenciones de regresar con el padre de su hija.

Apuntó que aunque se aman, saben que no son afines como pareja, por lo que el tema de tener algo sentimental, amoroso y fraternal, está en el pasado.

“Nooombre, no, no, no, de verdad lo dudo muchísimo, estamos muy feliz así como familia, somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor siempre está, no hay compatibilidad como pareja”. Aislinn Derbez, actriz.

Aislinn Derbez retomó las palabras de su hermano y dijo “exacto” cuando este pronunció que estaba mejor “de lejitos” con Mauricio Ochmann.

Pero eso sí, confirmó que van a pasar la Navidad juntos, pero todo a petición de su hija Kailani -de 5 años de edad-, pues así lo pidió ella.

Aislinn Derbez no planea regresar con Mauricio Ochmann, pero no lo niega totalmente

Aislinn Derbez dejó claro que en sus planes no está volver con Mauricio Ochmann, pero prefirió no decir “nunca”, porque igual y la vida los sorprende.

Aunque al momento está negada, dijo que no podría decir que nunca va a regresar con su ex esposo, porque no quiere comerse sus palabras.

“No puedo decir que nunca porque luego cuando uno dice nunca, la vida sorprende”. Aislinn Derbez, actriz.

Finalmente, Aislinn Derbez dijo que va por dos años soltera “por elección”.