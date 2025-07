La primera nominación de La Casa de los Famosos México 2025 llevó a Adrián Di Monte de 35 años de edad, a la placa admitiendo que sabe que será eliminado.

Adrián Di Monte se sinceró con uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 sobre su nominación porque sabe la funa que le vino encima antes de entrar al reality show.

Los cuarto Día y Noche de La Casa de los Famosos México 2025 se dividieron para la primera nominación, resultando en Adrián Di Monte con 13 puntos siendo el más votado de los habitantes.

Y es que a pesar de que Facundo de 47 años de edad, movió la tabla de la nominación con sus votos, los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 argumentaron que las cifras a Adrián Di Monte ya lo tenían más que nominado.

Ante ello y el bajón de ánimos, Adrián Di Monte se sinceró con Shiky admitiendo que sabe que se convertirá en el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque la estrella de realities admitió “esto no me calienta” asegurando que sabe que todo es un juego y que al final el público es el que vota, Shiky lo busco para escuchar si sentir.

Fue así que Adrián Di Monte se dijo totalmente despreocupado “estoy acostumbrado a cosas muy intensas” asegurando que La Casa de los Famosos México 2025 es “muy sedentario”.

Por otra parte, aseguró que no se toma personal el estar nominado aunque cree saber que él será el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Pero ¿a qué se debe? Adrián Di Monte leyó los miles de comentarios que le dejaron antes de que entrara a La Casa de los Famosos México 2025, “me funaron”, dijo.

“Yo sé que me puedo ir esta semana y si me voy, me voy tranquilo (...) Yo pienso que voy a ser yo porque me funaron tanto antes de entrar (...) eran miles de comentarios que me decían ‘si te nominan la primera vez vas pa fuera’ “.

Adrián Di Monte, estrella de realities.