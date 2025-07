¿Adrián Di Monte -de 34 años de edad- frenó entrada de Sandra Itzel a La Casa de los Famosos México 2025? La actriz revela si había sido contemplada para el reality show.

En entrevista compartida en YouTube, Sandra Itzel -de 31 años de edad- confesó si es que se encontraba dispuesta a convivir con Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025.

Desde que se confirmó a Adrián Di Monte como habitante de La Casa de los Famosos México 2025 se especuló que había frenado la entrada de Sandra Itzel al reality.

Aunque Adrián Di Monte negó esta información, ahora es Sandra Itzel quien rompe el silencio y revela si había sido invitada para participar en La Casa de los Famosos México 2025.

En entrevista compartida por Edén Dorantes en YouTube, Sandra Itzel reveló si es que Adrián Di Monte frenó su entrada al reality show.

Sandra Itzel confesó que no sabe si Adrián Di Monte fue el que provocó que no estuviera en La Casa de los Famosos México 2025, pero varios medios lo han reportado así.

“Yo no sé, lo desconozco. Ustedes están más enterados que yo, quienes lo han informado son los periodistas, es un tema que está fuera de mi interés actual, no forma parte de mi presente, es un tema completamente cerrado”

Sin embargo, Sandra Itzel confirmó que en su momento si fue contemplada para La Casa de los Famosos México 2025, pero después le llamaron para decirle que siempre no.

“Si estaba contemplada para el proyecto, no recuerdo bien hace cuánto tiempo, que siempre ya no y son decisiones de producción que acepto completamente, que respeto porque sé que las producciones tienen distintas formas de trabajar”

Sandra Itzel compartió que en realidad no se enfoca en las razones por las cuales ya no fue considerada para La Casa de los Famosos México 2025, ya que prefiere concentrarse en sus nuevos proyectos.

“No me enfoco en por qué, más bien en no, que sigue. Confío tanto en Dios y en los proyectos que son para ti, van a ser, ando en la vida bien tranquila y sobre todo con mucha fe”

Al ser cuestionada sobre si podría convivir con Adrián Di Monte, Sandra Itzel compartió que si hubieran terminado en buenos términos ella no tendría problema.

Pues aunque se trate de su ex, jamás afectaría su trabajo o a sus colegas.

Sin embargo, Sandra Itzel dejó en claro que no hubiera sido posible la convivencia pues ninguna persona quería estar cerca de la persona que la violentó.

En ese sentido, Sandra Itzel recordó que Adrián Di Monte no se puede acercar a ella, por lo que no sería posible que pudieran estar juntos en La Casa de los Famosos México 2025.

“Nadie va a querer estar cerca de la persona que te violento, es imposible, no hay manera. Por cuestiones legales él no se puede acercar a mí, no habría manera en la que hubiera podido darse esa convivencia”

Sandra Itzel