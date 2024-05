Adamari López -de 53 años de edad- lloró al recordar un momento difícil al pensar que iba a hacerse daño al chocar su auto.

Durante un nuevo capítulo de su programa de Youtube, Ada y Chiqui de Show, Adamari López abrió su corazón para revelar un momento sombrío de su vida.

La conductora narró cómo, abrumada por el estrés y las dificultades, llegó a contemplar la idea de chocar su automóvil como un acto de desesperación.

Adamari López ha logrado una destacada trayectoria en el mundo del espectáculo, donde su carisma la ha convertido en una de las conductoras favoritas.

Sin embargo, también ha superado uno de los momentos más difíciles de su vida, la batalla contra el cáncer de mama; una situación que hasta el día de hoy recuerda.

Adamari López y Chiquibaby han hecho una excelente mancuerna en su programa de Youtube, Ada y Chiqui de Show.

En donde en esta ocasión, la presentadora puertorriqueña contó que en un momento abrumador pensó en estrellar su automóvil para hacerse daño.

“Era el estrés de que todo mundo pedía, todo mundo me reclamaba como si yo tuviera control de los boletos del concierto, que ni siquiera me pertenecía, era de mi pareja… En un momento dado, esto no lo he dicho nunca, era una tontería, peleando con mi hermana por teléfono por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro… ‘¡Para qué me joden! Yo tengo mi propio peso, de mis propios problemas encima, para que alguien me venga a reclamar por algo que yo no tengo que ver”

Adamari López