Adal Ramones -de 63 años de edad- recuerda su popular juego de mesa y asegura que destronó a Barbie de ser el juguete más vendido en México.

Se trata de “Adal en Inguesulandia”, juego lanzado en 2004 bajo el sello de Fotorama, popular marca de juegos de mesa de origen mexicana.

“Fue un boom”, dijo Adal Ramones del juego de mesa que le ganó a Barbie en México

Recientemente en entrevista para De Primera Mano, Adal Ramones profundizó en cómo fue el lanzamiento de lo que resultó ser uno de los juegos de mesa más vendidos del país.

Este último fue lanzado durante el apogeo de Otro Rollo, programa encabezado por Adal Ramones que estuvo permaneció al aire durante 12 años.

Adal Ramones, conductor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

De acuerdo con la anécdota, todo comenzó cuando Fotorama lo buscó para que prestara su imagen en versiones de juegos como “Serpientes y escaleras” y “Palillos chinos”.

Sin embargo, Adal Ramones no parecía muy convencido por estas ideas, por lo que habló con el equipo de juegos de mesa y les pidió una oportunidad.

Y es que el presentador de Otro Rollo quería arriesgarse y diseñar él mismo un juego de mesa, siendo que los de Fotorama aceptaron el intento.

Al presentar la idea y el concepto de “Adal en Inguesulandia” de inmediato se le dio luz verde al proyecto.

Adal Ramones recuerda, incluso, que el desarrollo del juego y el lanzamiento se llevaron a cabo en poco tiempo, pero que el resultado fue de lo mejor.

Por lo que contó, desde su lanzamiento y durante los próximos dos años, “Adal en Inguesulandia” rompió récords de ventas en México.

De acuerdo con las cifras, el juego de mesa de Adal Ramones tuvo más ventas en México que Barbie, la muñeca más popular del mundo.

Gracias al contrato con Fotorama y al indiscutible éxito que representó “Adal en Inguesulandia”, el presentador asegura haber recibido un buen dinero por el juego que diseñó.

Juego de mesa de Adal Ramones vendió millones de unidades en México

De acuerdo con cifras oficiales, “Adal en Inguesulandia” logró vender en su momento más de 3.1 millones de unidades en el país.

En la actualidad es posible encontrar el juego de mesa en sitios como Mercado Libre.

Sin embargo, al ser considerado por muchos como un artículo de colección, los precios pueden ir desde los 600 hasta los 6 mil pesos mexicanos.