Sian Chiong tiene un amigo que lo espera con un montón de videos de él violentando a mujeres en La Casa de los Famosos 2024 y promete enseñárselos.

Tras la salida de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- el equipo Tierra de La Casa de los Famosos 2024 recapacitó y aceptaron que había situaciones con las que no estaban de acuerdo.

Uno de los arrepentidos fue Sian Chiong -de 30 años de edad- quien aseguró que se arrepentía de haber hablado mal de sus compañeras del cuarto Mar de La Casa de los Famosos 2024.

Sian Chiong ha sido señalado de tocar sin consentimiento a sus compañeras de La Casa de los Famosos 2024 y de expresarse con frases misóginas.

El actor cubano asegura estar arrepentido de su comportamiento, pero nadie le cree y menos su compañeras de La Casa de los Famosos 2024.

Julio Camejo -de 53 años de edad- es amigo de Sian Chiong y sería el responsable de recogerlo cuando salga de La Casa de los Famosos 2024, según contó a De Primera Mano.

Pero, el actor dejó claro que aunque Sian Chiong sea su amigo, sabe que está haciendo ‘mal las cosas’ y ya recopiló varios momentos donde el actor se ha tenido comportamientos misóginos.

Julio Camejo no está de acuerdo con la actitud de Sian Chiong, pero eso no significa que lo va dejar a la deriva; por eso, le va a mostrar sus errores en La Casa de los Famosos 2024.

“¿Lo vas a recibir el día que salga? Sí ¿Le vas a decir las cosas por su nombre? Sí, para eso estamos los amigos, para decirte no lo que quieres escuchar, si no lo que tienes que escuchar”

El comportamiento de Sian Chiong en La Casa de los Famosos 2024 es reprobable para Julio Camejo y por eso recopiló sus errores en video para mostrárselos.

“Me he dado a la tarea de grabar casi todos los momentos donde la cajeteó adentro de la casa, las cosas que no van con él y no van conmigo (...) Le tengo un archivo de casi 2 horas de todo eso, yo creo que el mejor consejo que le voy a poder dar es revísalo, entiéndelo, recapacítalo”

Julio Camejo