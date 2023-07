Aunque RBD se tardó algunos días en pronunciarse sobre la muerte de Alberto Clavijo, en uno de sus eventos, ya dieron información y hasta Anahí -que no fue- brindó palabras a la familia.

A través de un comunicado que se compartió en las redes oficiales de RBD, así como de sus integrantes, se pronunciaron sobre la muerte del fotógrafo Alberto Clavijo de 35 años de edad.

Y pese a que Anahí no asistió a ese evento con RBD, brindó algunas palabras a la familia del fotógrafo que murió -aseguran- por la mala señalización del sitio.

Algunos días después, ocurrió lo que muchos periodistas y fans de RBD esperaban; la pronunciación de la muerte de Alberto Clavijo, el fotógrafo que fue a uno de sus eventos.

El evento al que RBD fue por su colaboración con el vodka Smirnoff, dio mucho de qué hablar, pues luego de caer de un plafón falso, murió un fotógrafo que asistió.

En redes sociales, habían pronunciado que los organizadores debían hacerse responsables de la muerte de Alberto Clavijo, pues señalan que no había señalización sobre el plafón.

Y aunque ya habían pronunciamientos de varias personas encargadas del evento, RBD no había dicho nada al respecto.

Fue el fin de semana que desde las redes sociales de RBD y las de cada uno de los integrantes, compartieron un comunicado sobre lo sucedido.

RBD dejó claro que tenía el corazón partido por lo que había sucedido, además de que mandó “cariño y sincero pésame” a los familiares del fallecido fotógrafo.

RBD se pronunció sobre la muerte de Alberto Clavijo en uno de sus eventos y aunque tiene el corazón partido por lo sucedido, aprovechó para deslindarse de los hechos.

En redes sociales exigen que salga el responsable del accidente del fotógrafo que terminó con su vida, y RBD ya negó que ellos tuvieran que ver.

Asimismo, señalaron que ni siquiera se habían enterado de lo que había pasado, aunque Ana María Alvarado tiene otros datos.

La periodista de 54 años de edad, dijo en Sale el Sol, que RBD sí estaba en el momento en que Alberto Clavijo cayó, sin embargo, los retiraron del sitio sin darles explicación.

Señaló que incluso estaban enterados de que algo pasó, pues iban a cantar algunas canciones durante el evento privado, pero se canceló y se fueron del sitio.

“Aunque no son culpables porque no hicieron ellos la organización, sí estaban ahí, no estaban enterado, pero sí estaban ahí cuando sucedió todo (...) de hecho estaba planeado un mini show case, pero cuando se enteran, la gente que maneja RBD les dice, vámonos y los sacan (...) de hecho por eso se cancela el que canten”.

Ana María Alvarado, periodista.