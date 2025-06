Mark Hamill ha terminado definitivamente con Star Wars, por lo menos así lo mencionó cuando se le cuestionó acerca de volver como Luke Skywalker.

Aunque los fans esperan seguirlo viendo en la franquicia, Mark Hamill está enfocado en proyectos fuera de Star Wars, dejando atrás su vida como Luke Skywalker.

Mark Hamill no regresará a Star Wars como Luke Skywalker

En una entrevista para Comicbook, Mark Hamill respondió con una negativa a la pregunta si regresaría en las nuevas películas de Star Wars como Luke Skywalker.

Ahora como un fantasma de la Fuerza.

Mark Hamill

Mark Hamill señaló que es momento de dejar atrás a los personajes clásicos de Star Wars, como Luke Skywalker, y dejar que los nuevos protagonistas tomen su lugar en las próximas entregas.

Si bien agradeció a George Lucas por darle la oportunidad de pertenecer a esta franquicia, él considera que ya tuvo su momento y no tiene nada más que aportar.

Además, bromeó un poco con esto, pues señaló que en Los Últimos Jedi desapareció dejando solo su “túnica atrás”.

Por lo que no está dispuesto a aparecer como un fantasma sin ropa en Star Wars.

Mark Hamill (Lucasfilm/Disney)

Mark Hamill no quedó muy contento con el trato a Luke Skywalker en Star Wars

Si bien Mark Hamill apela al “pase de antorcha” el no regresar a Star Wars, en parte también se debería a la manera en que las nuevas películas trataron a Luke Skywalker .

Recordemos que tras el estreno de Los Últimos Jedi, Mark Hamill mencionó que no reconocía al Luke Skywalker que estaba interpretando, al mencionar que “Ese no es mi Luke”.

Pues no le gustaba el tono deprimente y melancólico del personaje, quien se caracterizaba por ser optimista y lleno de luz, además de que no se rendía.

Tras esto, Mark Hamill tuvo una segunda oportunidad de regresar con Luke Skywalker en The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Donde su participación fue mejor recibida por el público de Star Wars y por el mismo actor.

Mark Hamill (@starwars)

Con información de Comicbook