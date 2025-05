Sorpresa para los fans en el Día de Star Wars; pues se ha anunciado una secuela de Star Wars, Episodio IX: El Ascenso de Skywalker centrada en Finn y Jannah.

El detalle, es que no será una película en realidad, sino una novela juvenil titulada Star Wars: The Last Order, con imágenes ilustrativas que complemente la narrativa.

¿De qué tratará la secuela de Finn y Jannah tras Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, de Star Wars?

La secuela y/o novela de Finn y Jannah, se sitúa poco después de los eventos de Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker.

Veremos la historia desarrollarse en un universo donde la Resistencia ha derrotado al Emperador Palpatine y la Primera Orden está en declive, pero no completamente destruida.

La editorial a cargo de Star Wars: The Last Order, es Penguin Random House, bajo su sello Disney Lucasfilm Press.

Finn y Jannah Episodio IX: El Ascenso de Skywalker (star wars)

¿Cuándo saldrá Star Wars: The Last Order, la secuela de Finn y Jannah?

Star Wars: The Last Order, la secuela de Episodio IX: El Ascenso de Skywalker protagonizada por Finn y Jannah, saldrá a la venta el próximo 21 de octubre de 2025.

Éste, como se mencionó, será un libro ilustrado, lo que sugiere que se incluirá arte a imágenes ilustrativas que complemente la narrativa.

Hasta el momento no hay una confirmación de que la fecha de lanzamiento de Star Wars: The Last Order sea simultánea a nivel mundial, pero es muy probable que lo sea.

Póster completo de Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Disney)

¿Cuánto costará Star Wars: The Last Order, la secuela de Finn y Jannah?

Star Wars: The Last Order, la secuela de Star Wars: El ascenso de Skywalker, protagonizada por Finn y Jannah, saldrá a la venta, a un precio de 18,99 dólares (380 pesos).

Hasta el momento, no hay anuncios sobre una adaptación de Star Wars: The Last Order a película o serie.