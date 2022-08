Yalitza Aparicio volverá al cine como protagonista de una nueva película de Netflix que llevará por nombre ‘La gran seducción’, escrita por Luciana Herrera Caso y Celso R. García.

¿Qué historia narrará la nueva película de Yalitza Aparicio?, ¿qué actores la acompañarán como parte del elenco? Netflix dio un primer vistazo de la película, en el que dio respuesta a estas y otras interrogantes.

Netflix compartió en redes sociales un video con la lectura del guión de ‘La Gran Seducción’, cinta que será dirigida por el director mexicano Celso R. García, conocido por cintas como ‘La delgada línea amarilla’, y ‘La boda de mi mejor amigo’.

El video revela que ‘La Gran Seducción’ será una película de comedia, con “un humor inocente”, según las palabras de sus actores, entre los cuales, además de Yalitza Aparicio, estarán Memo Villegas y Pierre Louis como coprotagonistas.

Asimismo, Netflix reveló que la nueva película protagonizada por Yalitza Aparicio, luego de su debut en cine con la aclamada cinta ‘Roma’, se estrenará en su plataforma el próximo año.

El breve video compartido por Netflix permitió conocer muy pocos detalles sobre la historia de ‘La Gran Seducción’ y los personajes que incluirá.

Aun así, se pudo saber que Yalitza Aparicio interpretará a ‘Ana’, quien parece tener mucho en común con su vida antes de convertirse en actriz, según uno de los diálogos que se le escucha decir:

“Son de huitlacoche, además no me quiero dedicar a la cocina. (Quiero) dar clases, nunca lo he podido hacer, pero estudié para ser maestra”

'Ana', nuevo personaje de Yalitza Aparicio