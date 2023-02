Los actores Will Smith y Michael B. Jordan en la cinta ‘Soy Leyenda 2′ seguirán una historia sin precedentes en Hollywood.

Desde marzo del 2022 se anunció que ‘Soy Leyenda’ de 2007 contará con una secuela, sin embargo, hasta ahora se han revelado algunos detalles de esta cinta que prepara Warner Bros.

Fue el guionista Akiva Goldsman, quien dio algunas pistas sobre el rumbo que tomará ‘Soy Leyenda 2′ que juntará a Will Smith y Michael B. Jordan en la pantalla de cine.

Will Smith está de regresó con nueva película, así el primer teaser de Emancipation

Soy Leyenda 2: Will Smith y Michael B. Jordan estarán en la secuela de la película

¿Soy Leyenda 2 será cancelada? La cachetada de Will Smith sigue perjudicando su futuro

Will Smith / Michael B. Jordan (Especial)

De acuerdo con Akiva Goldsman, que participó en la escritura del guión de ‘Soy Leyenda’ y que seguirá en la secuela con Will Smith y Michael B. Jordan, este es uno de los proyectos prioritarios de Warner Bros.

Dicho guionista explicó que ‘Soy Leyenda 2′ corregirá el error de la primera entrega , ya que ignorará el final “oficial” de 2007 y se basará en el final alternativo que tuvo la cinta hace más de 15 años.

Dándole así la posibilidad de contar la segunda parte de ‘Soy Leyenda’, que se situará unas décadas más adelante de lo que se vio en la primera película, y que según él será más fiel a la novela de Richard Matheson.

Quienes hayan visto la película ‘Soy Leyenda’ recordarán que el final “oficial” mostraba la muerte de Will Smith, no obstante, en un final alternativo que se estrenó en el formato doméstico de la película, seguía vivo.

Al respecto, Akiva Goldsman explicó lo siguiente sobre ‘Soy Leyenda 2′:

¿La Ballena es gordofóbica? La Fatshionista revela porqué no debes ver la película de Brendan Fraser

Will Smith en Soy Leyenda (Warner Bros.)

Otra de las cosas que reveló el guionista de ‘Soy Leyenda 2′, con Will Smith y Michael B. Jordan como protagonistas, es que se situará décadas después de la primera cinta de 2007.

Uno de los pilares de inspiración que tiene el guion de ‘Soy Leyenda 2′ escrito por Aviska Goldsman es la serie de HBO Max, ‘Last of Us’, debido a la genialidad con que muestra los saltos temporales de su trama.

Desde esa perspectiva, ‘Soy Leyenda 2′ es una película que tiene posibilidades infinitas para desarrollar su largometraje.

Empezará unas décadas más tarde que la primera. Estoy obsesionado con ‘The Last of Us’, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también tras un lapso de 20-30 años. Se ve cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la cuestión de qué ocurre cuando el hombre deja de ser el inquilino principal. Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas.

Akiva Goldsman, guionista de 'Soy Leyenda 2'