Tráiler de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson con video en YouTube ya tiene fecha de estreno en México

Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson ya tiene su tráiler con video en YouTube
Para México, el estreno en cines Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson está programado para el próximo 6 de noviembre de 2025.
¿De qué trata Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson?
Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se centra en dos jóvenes amantes que se mudan a una casa en un lugar aislado de Estados Unidos.
La sinopsis oficial de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en MUBI dice:
“Que ebrios de amor, le dan vida a un nuevo hogar, pero todo cambia con el nacimiento de su primer hijo.
Y es que ella, comienza a experimentar los inicios de la depresión postparto, condición que poco a poco empieza a empeorar hasta convertirse en una especie de psicosis”.
Este es el reparto de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson
Además de que Jennifer Lawrence y Robert Pattinson como protagonistas de la película Die, My Love, en el reparto les acompañan las actuaciones de:
- LaKeith Stanfield de 34 años de edad
- Sissy Spacek de 75 años de edad
- Nick Nolte de 84 años de edad
- Sarah Lind de 43 años de edad