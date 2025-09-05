Die, My Love, la película protagonizada por la actriz estadounidense de 35 años de edad, Jennifer Lawrence; y el actor británico de 39 años de edad, Robert Pattinson ya lanzó su tráiler.

Mismo, video en YouTube de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson que ya tiene fecha de estreno en cines de México.

Este es el tráiler de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson con video en YouTube

Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson ya tiene su tráiler con video en YouTube, te lo dejamos a continuación para que lo disfrutes desde ya:

¿Cuándo se estrena en cines Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en México?

Con la revelación del tráiler con video en YouTube para Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson ya también se tiene fecha de estreno en salas de cine.

Para México, el estreno en cines Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson está programado para el próximo 6 de noviembre de 2025.

Tráiler de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson con video en YouTube ya tiene fecha de estreno en México (MUBI)

¿De qué trata Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson?

Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se centra en dos jóvenes amantes que se mudan a una casa en un lugar aislado de Estados Unidos.

Por lo que la sinopsis oficial de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en MUBI dice:

“Que ebrios de amor, le dan vida a un nuevo hogar, pero todo cambia con el nacimiento de su primer hijo.

Y es que ella, comienza a experimentar los inicios de la depresión postparto, condición que poco a poco empieza a empeorar hasta convertirse en una especie de psicosis”.

Tráiler de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson con video en YouTube ya tiene fecha de estreno en México (MUBI)

Este es el reparto de Die, My Love, la película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Además de que Jennifer Lawrence y Robert Pattinson como protagonistas de la película Die, My Love, en el reparto les acompañan las actuaciones de: