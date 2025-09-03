28 años después: El Templo de los Huesos ya tiene impactante tráiler protagonizado por Ralph Fiennes.

Mismo tráiler de 28 años después: El Templo de los Huesos que ya hasta reveló su fecha de estreno en salas de cine; estos son los detalles.

Tráiler de 28 años después: El Templo de los Huesos es protagonizado por Ralph Fiennes

El actor británico de 62 años de edad Ralph Fiennes está de regreso protagonizado el tráiler de 28 años después: El Templo de los Huesos, acá el video para que lo disfrutes desde ya pues esto se vienen en la esperada tercera parte la saga 28 Days Later:

¿Cuándo se estrena 28 años después: El Templo de los Huesos, la película protagonizada por Ralph Fiennes?

28 años después: El Templo de los Huesos, la película protagonizada por Ralph Fiennes ya tiene fecha de estreno para el 2026.

Por lo que será el próximo 15 de enero 2026 cuando se estrene 28 años después: El Templo de los Huesos, la película protagonizada por Ralph Fiennes en salas de cine de México.

El miedo es la nueva fe. #ExterminioElTemploDeHuesos llega a Cinemex el 15 de enero de 2026. pic.twitter.com/L0ZeVZHrEf — Cinemex (@Cinemex) September 3, 2025

¿De qué trata 28 años después: El Templo de los Huesos, la película protagonizada por Ralph Fiennes?

28 años después: El Templo de los Huesos, la película protagonizada por Ralph Fiennes se trata de la tercera parte de la saga 28 Days Later.

La película protagonizada por Ralph Fiennes seguirá con la continuación de su antecesora, y donde al parecer la amenaza no son los enfermos, sino los humanos.

Pues la sinopsis oficial de 28 años después: El Templo de los Huesos, la película protagonizada por Ralph Fiennes dice:

“En esta continuación de la épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una impactante nueva relación, con consecuencias que podrían cambiar el mundo tal como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo del Templo de los Huesos, los infectados ya no representan la mayor amenaza para la supervivencia; la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora”.