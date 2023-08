Al parecer Thor 5 ya es un hecho, el director Taika Waititi confirma una nueva película que traerá al UCM a un villano más poderoso que Hela.

El futuro de Thor no ha terminado, pues todo indica que sí habrá quinta parte del superhéroe de Marvel con otra nueva película.

Misma que estará trayendo de regreso al director y guionista, el neozelandés Taika Waititi -de 48 años de edad-.

Thor: Love and Thunder (Marvel)

Taika Waititi quiere a un villano más poderoso que Hela para Thor 5

En una reciente edición de Thor: Love and Thunder The Official Movie Special, el director Taika Waititi expresó que la próxima película del superhéroe vendrá con un villano más poderoso que Hela.

Por lo que al parecer en los detalles que apuntan para Thor 5, el director Taika Waititi ya sabe bien lo que querrá para esta nueva película.

A lo que un nuevo villano más poderoso que Hela, a la cual vimos en la tercera película de Thor podría hacerse presente en la quinta película.

“No creo que podamos tener un villano que sea más débil que Hela. Siento que debemos dar un paso adelante y agregar un villano que sea de alguna manera más formidable”. Taika Waititi

Hela (Disney)

Asimismo, tras lo acontecido en la cuarta película, Thor: Love and Thunder, el director Taika Waititi apunta que se debe dar una nueva visión para la historia que continua en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

“¿Qué queda por hacer con él? Tiene que ser algo que se sienta como si continuara con la evolución del personaje. Pero aún así de una manera muy divertida y aún dándole cosas con las que enfrentarse que se sientan como si fueran obstáculos que tiene que superar” Taika Waititi

Ante estas declaraciones, los fans de Marvel no están seguros aún si Thor 5 será una realidad, pues aún nada oficial de los estudios.

Taika Waititi (REUTERS/Danny Moloshok)

Estreno de Thor 5 podría aún tardar

Tras las declaraciones del director Taika Waititi que confirmarían Thor 5, la realidad es que la nueva película del superhéroe podría tardar.

Pues dejando a un lado que aún no hay un anuncio oficial para Thor 5, la situación en Hollywood aún no está clara.

Por un lado están las huelgas de los sindicatos de actores y guionistas, parte importante para realizar Thor 5, por lo que sin resolverse esto es imposible trabajar en una nueva película.

Mientras que la situación de las películas de superhéroes es incierta, tras los fracasos que se han visto en los últimos años.

Sin embargo, un insider de My Time To Shine Hello por ahora afirma que Thor 5 es un proyecto en desarrollo por parte de Marvel.

Por lo que los fans tendrá que esperar a los anuncios oficiales, mismo que podrían aún tardar por la inminente situación en Hollywood.