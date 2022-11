Decir que Thor: Ragnarok y House of the Dragon tienen algo en común luce sumamente descabellado, una es una comedia de superhéroes y la otra un drama de fantasía medieval.

Sin embargo, la gente de Den of the Geek ha encontrado ciertas similitudes, por lo menos en el trasfondo que da como resultado todo el conflicto entre los personajes de ambas producciones.

Con esto se ha elaborado una interesante teoría alrededor de Thor: Ragnarok y House of the Dragon, que ha dejado pensando a más de un fan de ambas producciones.

Aquí te desmenuzaremos lo que dice esta teoría, no sin antes advertirte que habrá spoilers de House of the Dragon y Thor: Ragnarok.

House of the Dragon (HBO Max)

Las herederas al trono es lo que une a Thor: Ragnarok y House of the Dragon

De acuerdo con lo mencionado en la teoría, sería la guerra de sucesión y las herederas lo que une a Thor: Ragnarok y House of the Dragon.

Para ser más específicos, tanto Hela como Rhaenyra Targaryen son despojadas de su derecho de nacimiento al trono de Asgard y al de Westeros.

Esto a pesar de que sus propios padres, Odín y Viserys, las eligieron en un primer momento como las indicadas para liderar a sus pueblos cuando ambos murieran.

Hela (Disney)

En su lugar, Thor y Aegon II fueron nombrados como herederos legítimos, en el caso del joven Targaryen, tuvo la ayuda de Los Verdes, la Casa Hightower.

Así a la muerte de Odín y Viserys, es cuando se desató todo el caos y los reinos de Asgard y Westeros, dando lugar a las guerras civiles; el Ragnarok por un lado y la Danza de Dragones por el otro.

Aún más, los dos conflictos se trataron de enfrentamientos intestinos entre familiares, pues tanto Thor y Aegon II, como Hela y Rhaenyra, son medio hermano y hermana.

Rhaenyra Targaryen (HBO)

Incluso se menciona que ambas herederas tienen a su favor bestias de gran poder, como es el caso del lobo Fenrir y el dragón Syrax.

Hay diferencias entre la destitución de Hela y la de Rhaenyra

Si bien es cierto que el enfrentamiento en Thor: Ragnarok y House of the Dragon se desata por la destitución de la heredera en favor de su medio hermano, hay diferencias en cómo se da esto.

En Thor: Ragnarok, Hela es encerrada en Hel luego que liderara una revuelta en contra de Odín; es el propio “Padre de todo”, que decide quitarle el nombramiento a su hija.

Hela desde un inicio se muestra como una diosa afín a la guerra, lo cual en palabras de Odín, traería la ruina a Asgard; aunque al final se arrepiente de lo que le hizo a su hija.

Al regresar, Hela demuestra que Odín tenía razón y condena a Asgard, así como a todo su pueblo, a la destrucción en el Ragnarok.

Hela (Disney)

En al caso de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, se deja en claro que ella sufre un “golpe de Estado” a manos de Los Verdes, quienes nunca han confiado en ella.

Viserys siempre afirmó el derecho de su hija a pesar de todo, sobretodo porque le confió el secreto de La Canción de Hielo y Fuego, cosa que desconocían los Hightower.

Alicent, y sobretodo Otto, siempre creyeron que el Trono de Hierro debía de pasar a manos de Aegon II, en parte para mantener la tradición de un gobernante varón, así como para elevar a su Casa.

La excusa de Otto Hightower era que el pueblo nunca aceptaría una mujer en como reina, lo cual causaría revueltas en Westeros.

Comparación de los dragones Vaghar con Arrax de House of the Dragon (HBO Max)

Curiosamente, es la usurpación del Trono de Hierro y la constante enemistad entre las familias lo que lleva a la Danza de Dragones, tras la muerte de Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra.