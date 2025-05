La taquilla de Thunderbolts (o The New Avengers) se mantiene en la cima, en parte gracias a la poca competencia, lo cual es un pequeño respiro para Marvel y su ya no tan impresionante universo.

Si bien la taquilla de Thunderbolts no ha sido avasalladora, esta es constante desde su estreno, lo cual la ha mantenido a flote con un avance sostenido, aunque aún no se puede cantar victoria.

Thunderbolts (Marvel Studios)

Taquilla de Thunderbolts sigue cosechando frutos en todo el mundo

En su segundo fin de semana, la taquilla de Thunderbolts de Marvel llegó a los 272 mdd (5.2 mil mdp) , un gran avance tomando en cuenta que en su estreno la película se quedó un poco corta.

Aún así la taquilla de Thunderbolts aún es un poco floja, pues su presupuesto de 180 mdd (3.4 mil mdp) , y su meta de los 550 mdd (10 mil mdp) la mantienen en al filo del fracaso y tener ganancias mínimas.

Habrá que ver cómo le va con la llegada de Karate Kid: Leyendas, Misión Imposible: La última sentencia y Lilo y Stitch.

En segundo lugar esta semana tenemos a Minecraft, la cual aunque ya bajó mucho sus ingresos, se mantiene como la película más taquillera del año, con unos nada despreciables 900 mdd (17.4 mil mdp) .

Mientras que detrás de estas dos tenemos a Pecadores, la gran sorpresa del año hasta ahora, con 283 mdd (5.5 mil mdp) , siendo ya otro éxito para Warner Bros. en este 2025.

Thunderbolts (Marvel Studios)

La taquilla de Thunderbolts despide a Rey de Reyes

Tras caer en su recaudación por la taquilla de Thunderbolts y el fin de la Semana Santa, la versión animada de Rey de Reyes se va despidiendo de cartelera.

Aún así, la taquilla de Thunderbolts no afectó tanto a Rey de Reyes como uno se pudiera imaginar, ya que consiguió 65 mdd (1.2 mil mdp) , de un presupuesto de 15 mdd (291 mdp) , siendo un gran éxito para su estudio.

Además de consolidarse como la película favorita de Semana Santa en este 2025, sobretodo por manejar de manera más didáctica la vida de Jesus, para presentarla a nuevas generaciones.

Algo en que habían fallado otras producciones actuales. Eso sí, no se espera que genere más ingresos debido a la llegada de los estrenos de finales de primavera e inicios de verano.

Rey de Reyes (Angel Studios)

Con información de Variety y Box Office Mojo.