Gran Turismo de PlayStation le ganó a Barbie, consiguiendo el primer lugar el fin de semana; por su parte la taquilla de Blue Beetle no mejora sus números.

Vayamos primero con la taquilla de Blue Beetle. La película de DC hizo un total de 22.8 mdd (382 mdp) en su segundo fin de semana , para un acumulado de 81.8 mdd (1.3 mil mdp) a nivel mundial .

Oficialmente podemos decir que se trata de un fracaso monumental para Warner Bros. Discovery y DC, pues la película costó 104 mdd (1.7 mil mdp) .

Para como van las cosas, analistas consideran que el filme del Escarabajo Azul tendrá peores números que Shazam! Fury of the Gods y The Flash, otros fracasos recientes de DC.

Blue Beetle

Taquilla de Blue Beetle es opacada por Gran Turismo de PlayStation

Además de la caída de la taquilla de Blue Beetle, esta semana tuvimos el estreno de Gran Turismo de PlayStation, la cual fue número el fin de semana superando a Barbie.

No sólo eso la taquilla de Gran Turismo fue un triunfo; todo indica que la película de PlayStation sí generó el suficiente interés entre el público.

Gran Turismo logró un total de 53.8 mdd (901 mdp) en todo el mundo ; con un costo de producción de 60 mdd (1000 mdp) , es decir, se quedó a nada de recaudar todo su presupuesto en 3 días.

Si mantiene este ritmo, es casi un hecho que el filme de PlayStation alcanzará la meta de los 200 mdd (3.3 mil mdp) que necesita para entregar ganancias a Sony.

Al no tener competencia en lo que falta del verano, Gran Turismo tiene una carrera fácil para las próximas semanas.

Gran Turismo (Sony)

Barbie y Oppenheimer se están despidiendo con varios récords en la taquilla

Dejando atrás la taquilla de Blue Beetle y Gran Turismo, tenemos lo que parecen ser los últimos días en cartelera de Barbie y Oppenheimer.

Aún así las películas de Greta Gerwig y Christopher Nolan siguen rompiendo récords, afirmándose como las películas más exitosas del verano de 2023.

A pesar de quedar por debajo de Gran Turismo con 35.3 mdd (591 mdp) a nivel mundial, Barbie ya tiene un total de 1340 mdd (22.4 mil mdp) en todo su recorrido en cartelera.

Por su parte Oppenheimer cayó hasta el 4° puesto por debajo de la taquilla de Blue Beetle; pero eso no es nada si vemo que hasta el momento lleva 777 mdd (13 mil mdp) en todo el mundo .

Se espera que Barbie se convierta en la película más taquillera de 2023 en la última semana de agosto, mientras que Oppenheimer ya es la tercera película más taquillera en la filmografía de Christopher Nolan.

Aunque ambas producciones se mantendrán en cartelera en septiembre, analistas consideran que su recorrido ya llegó a su fase final.

Barbenheimer / Barbie / Oppenheimer (Especial)

Con información de The Hollywood Reporter y Box Office Mojo.