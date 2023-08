Ya está aquí la reseña de Blue Beetle, una película que ha estado envuelta en caos y que tiene la pesada losa revivir a DC, al ser el primer personaje oficial del reboot.

Había muchas dudas alrededor de Blue Beetle, pues la película originalmente iba a salir en HBO Max y era de un nuevo universo que estaba construyendo Walter Hamada.

Jaime Reyes formaba parte de una nueva trinidad con Batgirl y Supergirl, películas que al final no se van a realizar.

Y claro, no podemos olvidar que llega tras los sonados fracasos de The Flash y Shazam!: Fury of the Gods.

Con todo esto, ¿Blue Beetle podrá revivir a DC? La verdad es que a pesar de ser una película bastante divertida, le falta algo para volver a poner en el mapa a las películas de superhéroes de Warner Bros. Discovery.

Los 5 puntos de nuestra reseña del por qué creemos que Blue Beetle no podrá salvar a DC son los siguientes:

Xolo Maridueña es un gran Blue Beetle Blue Beetle es una película bastante divertida Los efectos de Blue Beetle sí son buenos La historia de Blue Beetle es genérica y predecible Blue Beetle se esfuerza en demostrar su identidad

Blue Beetle (Warner Bros. Discovery)

Xolo Maridueña es un gran Blue Beetle

Lo primero que debemos señalar en la reseña de Blue Beetle es el gran cast que se hizo con Xolo Maridueña de 22 años como Jaime Reyes.

Sabíamos que Xolo Maridueña era un gran actor gracias a su participación en Cobra Kai, haciendo el papel de Miguel.

En Blue Beetle vuelve a destacar, al entregar a un Jaime que busca sobresalir para devolverle algo a su familia que tanto ha sacrificado por él.

Captando muy bien la esencia del personaje de los cómics, desarrollando todo su arco de un joven temeroso y poco acertivo, a un gran héroe.

Esto en gran parte gracias a la buena química que tiene con el resto de los personajes, incluida Khaji-Da, la inteligencia artificial de su traje.

Blue Beetle (Warner Bros)

Blue Beetle es una película bastante divertida

En nuestras reseñas nos hemos quedajo del abuso de comedia en las películas de superhéroes, todo gracias a Marvel; afortunadamente Blue Beetle no sufre de eso.

Sí, Blue Beetle tiene humor, mucho humor; pero este no se siente intrusivo o fuera de lugar. El director Angel Manuel Soto de 40 años, supo cómo llevar el flujo de su historia.

Los chistes en su mayoría dan risa (algunos sí son innecesarios, aunque son los menos), gracias al elenco detrás de la familia de Jaime Reyes, pues estos cargan con la vena humorística de la trama.

Podemos destacar a George Lopez de 62 años como el tío Rudy y Adriana Barraza de 67 años como Nana, la abuela de toda la familia Reyes.

Las ocurrencias de estos dos personajes te harán más amena la película, sin olvidar el resto de situaciones cómicas bien armadas del resto.

Damián Alcázar y Adriana Barraza en Blue Beetle. (YouTube/ Warner Bros Pictures Latinoamérica / Tomada de video)

Los efectos de Blue Beetle sí son buenos

En una era donde los efectos en películas se ven peor que hace 20 años, es de agradecer que con Blue Beetle sí se haya hecho un buen trabajo.

Blue Beetle se ve bastante bien, desde el traje de Jaime, las armas que crea, hasta las diversas batallas que tiene a lo largo de la película.

Sí, se recurre al viejo truco de que varias de las escenas importantes de acción son en la noche, para que no se noten los posibles fallos en el CGI.

Aún así en realidad no hay nada malo a señalar en este punto, la producción hizo un excelente trabajo.

Sobretodo si tomamos en cuenta que se necesitaban buenos efectos debido a las características únicas de los poderes del Escarabajo Azul.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

La historia de Blue Beetle es genérica y predecible

Si todo parece adecuado, ¿por qué decimos en nuestra reseña de Blue Beetle que la película se queda corta para salvar a DC?

Esto tiene que ver con la historia de Blue Beetle, la cual no nos ofrece nada nuevo en realidad, de hecho se parece a prácticamente todas las películas de origen ya bien conocidas.

Vamos, que la película no rompe el molde de cómo debe de estar hecha una introducción de un nuevo personaje; lo cual también hace la trama totalmente predecible.

A esto suma que no tienes villanos memorables, debido a que el Escarabajo Azul es un personaje muy secundario en DC, por lo que sus antagonistas no están bien desarrollados.

Victoria Kord es la multimillonaria mala estereotípica, mientras que Carapax tiene un trasfondo fuerte que sólo se muestra 5 segundos al cierre siendo totalmente desaprovechado.

Lo mismo que el OMAC un concepto que en DC causó todo un revuelo entre los cómics, siendo parte de la Crisis Infinita e incluso puso en tela de juicio al mismo Batman y sus límites.

Si no fuera por el gran elenco que tiene, Blue Beetle se caería a pedazos desde el primer minuto.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

Blue Beetle se esfuerza por demostrar identidad

Otro problema es que se ve a leguas que Blue Beetle se vio inmersa en toda la politiquería de Warner Bros. Discovery, pues siempre trata de demostrar su identidad.

No apunta a un nuevo inicio, tampoco sigue con lo anterior, y al mismo tiempo que hace referencia a personajes que el público ubica como parte del SnyderVerse, lo cual te puede confundir si no estás en la narrativa de DC, dentro y fuera de la pantalla.

Otra cosa es que muchos compararán a Blue Beetle con Iron Man o Cyborg, pues sus poderes parecen similares (aunque no lo son), además de que tienes una IA que molesta constantemente al protagonista.

Finalmente está su vena mexicana. Así como Black Panther es una interpretación estadounidense de la cultura de África, Blue Beetle lo es de la mexicanidad o “latinidad”.

Hace muchas referencias a personajes y elementos de México principalmente, si bien te puedes identificar rápidamente con estos y eso hace que conectes con los Reyes, no dejan de ser estereotipos y clichés.

Además de que todo está basado en la cultura popular mexicana de los 80′s y 90′s, cosas extraídas directamente de los programas de televisión que había en esos momentos.

Imagina una serie o película de mexicanos en Estados Unidos, llévala al absurdo con Luis Miguel, María la del Barrio y el Chapulín Colorado, métele súperpoderes, ya tienes Blue Beetle.

El problema de esto es que también reduces demasiado a tu público, a diferencia de Black Panther, que en sus dos partes trató de ser más general a pesar de los temas que tocaba.

Y este es el punto principal del por qué esta película no salvará a DC, pues su único mercado será parte de Estados Unidos, México y Sudamérica; no parece que pueda conectar igual en Europa, China o el resto de Asia (menos sin marketing).

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

¿Blue Beetle vale la pena?

Como ya lo mencionamos en la reseña, Blue Beetle cumple con todo lo que debe de ser una película de origen de superhéroes, no más, no menos.

Blue Beetle destaca principalmente por su elenco que por la historia, la cual no te cambiará la manera en que entiendes este ya muy gastado género.

Es divertida y creemos que no te dolera pagar el boleto del cine, pues te hará pasar un buen rato, sobretodo si vas con tu familia.

Ahora que si quieres que Blue Beetle sea el punto máximo de la mexicanidad y la obra que establece de manera fuerte un nuevo universo, te recomendamos que bajes tus expectativas.

Es una película que hubiera estado bien si salía dentro de una franquicia fuerte que se pueda permitir este tipo de cosas originales.

Pero dentro de una marca colapsada como es DC, Blue Beetle necesita ser un fenómeno como lo fue Coco en su momento, de lo contrario mantendrá la racha negativa que permanece desde hace años.