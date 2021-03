'Venom 2' retrasa nuevamente su fecha de estreno

Sony sigue renuente a estrenar 'Venom 2' es un escenario de pandemia.



Los fans de Spider-Man y Venom no estarán felices con esta noticia, Sony anunció que la nueva película del "Protector Letal" será retrasada nuevamente; de estrenarse en junio de este 2021, se ha movido a septiembre del mismo año.

'Venom 2' o 'Venom: Let There Be Carnage' completó su producción incluso antes de que se diera la pandemia de Covid-19; sin embargo, Sony ha estado renuente a lanzarla debido a que no quiere verse afectada con una mala taquilla producto de la poca afluencia en cines.

De hecho la misma productora anunció a finales de 2020 que no estrenaría ninguna película hasta que viera un mejora sustancial a nivel mundial; si bien las cosas comienzan a relajarse en varios territorios, la realidad es que la pandemia aún no termina del todo.

Venom Sony Pictures

'Venom 2' es una de las grandes apuestas de Sony

Como es bien sabido, en estos momentos no hay película que logre ganancias en taquilla, prácticamente todas han sido lanzadas con pérdidas en mente; es por ello que Sony no quiere que eso le suceda a 'Venom 2', que es su gran apuesta junto con 'Morbius'.

Con estos dos filmes pretenden allanar más el camino para su Universo de Spider-Man, toda vez que siguen trabajando con el Hombre Araña al lado de Marvel; aunque hay rumores de que la idea es unir a Peter Parker y a Venom en una futura entrega.

Venom Sony

El lanzar el filme en estos momentos, además de las pérdidas económicas que supondría, también implicaría tener un impacto mínimo comparado a la expectativa inicial, pues no mucha gente vería su película debido a las restricciones sanitarias.

A menos que suceda algo extraordinario, es probable que 'Venom 2' se vuelva a retrasar y no la veamos hasta principios de 2022, como sucediera con 'Morbius', cuya fecha de estreno será en enero del año que entra.

