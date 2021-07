‘Spider-Man: No Way Home’: Charlie Cox habría cancelado un evento para filmar sus escenas

Otro día más, otro rumor de ‘Spider-Man: No Way Home’, ahora en relación a Charlie Cox y su supuesta participación en el filme como Daredevil.

Diversas fuentes afirman que Charlie Cox no formó parte de la filmación original de ‘Spider-Man: No Way Home’; pero sí estaría presenta en los reshoots.

Esto debido a que el actor canceló su participación en un evento a celebrarse el 7 y 8 de agosto, esto por supuestos “problemas de agenda”.

Charlie Cox (@CelebFanFest)

No obstante, Charlie Cox de momento no está inmerso en algún proyecto; lo único que coincide con las fechas son los reshoots de ‘Spider-Man: No Way Home’.

De ahí que muchos fans sugieran que el otrora Matt Murdock retomará su papel en la nueva película del Hombre Araña en estas regrabaciones.

Como suele suceder con toda la información de ‘Spider-Man: No Way Home’, de momento no hay declaraciones oficiales ni del actor ni de Sony o Marvel.

‘Spider-Man: No Way Home’ ha podido mantener sus secretos hasta el momento

Aunque es molesto que no hay nada de información de ‘Spider-Man: No Way Home’, es de admirar el trabajo que han hecho Sony y Marvel.

Pues a pesar de que ‘Spider-Man: No Way Home’ es la película más anticipada de este 2021, ha evitado en lo general las filtraciones y spoilers.

Al verse envuelta en miles de rumores, es de sorprender que no se hayan filtrado fotos desde el set, pedazos de la trama o algo por el estilo.

Meme (@UnDCinefilo / Twitter)

Basta ver lo que sucede con ‘The Flash’, donde casi cada semana se filtran imágenes de la filmación mostrando partes importantes de la película.

En el caso de ‘Spider-Man: No Way Home’ sólo tenemos versiones de insiders que quedan a la interpretación de la gente; pero nada de material tangible.

Esto también ha servido para que la película se mantenga vigente, incluso sin que haya una campaña de promoción detrás de ella.

Con información de Comic Book.