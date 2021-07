‘Spider-Man: No Way Home’: Sets de LEGO habrían filtrado detalles de la película

Siguen las noticias alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’, ahora gracias a unos sets de LEGO.

Los coleccionables de ‘Spider-Man: No Way Home’ que fueron revelados recientemente por LEGO estarían llenos de spoilers, según fans.

Pues mostrarían a villanos no anunciados en las películas y nuevos trajes para el Hombre Araña, sobretodo uno que llama la atención.

En el primer set podemos ver un traje negro, con rojo y dorado para Spidey, así como la presencia de Doctor Strange y lo que parece ser el Escorpión.

Spider-Man: No Way Home (LEGO)

Spider-Man: No Way Home (LEGO)

Este último es un villano clásico del Araña y no se había confirmado su presencia en ‘Spider-Man: No Way Home’.

El segundo set llama más la atención, pues muestra a “El Buitre” así como a Spider-Man con el traje negro, el cual porta cuando se combina con el simbiote.

El Buitre salió en ‘Spider-Man: Homecoming’, interpretado por Michael Keaton, hasta donde se sabe, este no estaba involucrado en la película.

Por su parte el traje negro bien podría ser una referencia a Venom, aunque no necesariamente significaría que el “Protector Letal” aparecerá.

Seguimos a la espera del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Faltan cerca de 5 meses para que se estrene ‘Spider-Man: No Way Home’ y aún no tenemos detalles concretos de la película, ni siquiera un tráiler.

Muchos fans esperaban que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ se liberara en junio, en el cumpleaños de Tom Holland, cosa que no pasó.

Resulta extraño que no Disney ni Sony o Marvel hayan iniciado la campaña de marketing de la película, tomando en cuenta la expectativa.

Spider-Man: Sin Camino a Casa (Sony)

En este mes de julio se llevará a cabo la versión online de la San Diego Comic Con, es probable que durante el evento veamos el adelanto.

Esta ausencia de información oficial hace que los fans se refugien en las teorías e insiders, que son los únicos que hablan del filme abiertamente.

Habrá que esperar un poco más para saber exactamente qué nos esperará en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con información de Comic Book Resources.