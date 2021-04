'Spider-Man: No Way Home': Tobey Maguire habría sido confirmado por actor de doblaje

Roger Pera, voz en España de Tobey Maguire, confirmó que hará doblaje en 'Spider-Man: No Way Home'.

Continúan los rumores de 'Spider-Man: No Way Home', sobre la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield; si bien aún no hay nada oficial, habría una pista de la participación del primero gracias al actor de doblaje español Roger Pera.

En una entrevista para el canal "El Sótano del Planeta", Pera menciona que estará trabajando en 'Spider-Man: No Way Home' aunque no sabe cuándo comenzará el proceso de doblaje. Esto destaca porque el actor es la voz de Tobey Maguire en España, lo que significaría que el primer Spidey del cine estaría de regreso.

Reiteramos, esto no es oficial, no se tiene una declaración de Disney o Sony, quienes se han cansado de desmentir que veamos un "Spider-Verse"; además de que Pera también hace la voz de Jake Gyllenhaal, tal vez se esté refiriendo a un posible regreso de Mysterio.

No obstante, resulta curioso que el video de la entrevista con Pera fue bajado de YouTube a los pocos minutos.

Tobey Maguire Danny Moloshok / REUTERS

'Spider-Man: No Way Home' mantiene su hermetismo

Algo que ha destacado de 'Spider-Man: No Way Home' es que el filme se ha mantenido en total hermetismo, algo pocas veces visto en las producciones actuales, pues los estudios hacen campañas agresivas de marketing meses (incluso años) antes de que siquiera la película esté finalizada.

De hecho Disney es especialista en hacer este tipo de estrategias con Marvel, bombardeando constantemente al público con teasers, pósters, imágenes y publicaciones virales; sin embargo, 'Spider-Man: No Way Home' se ha mantenido discreta en ese aspecto.

SpiderMan Especial

El filme se estrena a finales de 2021, con una filmación en sus últimas etapas y aún así no se tiene casi nada de información; se esperaba un primer tráiler en diciembre de 2020, cosa que no sucedió.

Lo curioso es que la expectativa se mantiene más por los fans, quienes se han encargado de avivar los rumores sobre el "Spider-Verse". Habrá que ver qué nos tiene preparado Disney y Sony.

Con información de Comic Book Movie.