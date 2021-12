‘Spider-Man 4′ y ‘The Amazing Spider-Man 3′ con Tobey Maguire y Andrew Garfield ya estarían en desarrollo, esto de acuerdo a un par de insiders.

Con respecto a ‘Spider-Man 4′ con Tobey Maguire, el portar Giant Freaking Robot señaló a una fuente anónima la cual les comentó que el proyecto ya se está discutiendo.

Sin embargo, esta ‘Spider-Man 4′ no sería un filme live-action, sino una película animada con todo el elenco original repitiendo sus personajes, aunque ahora sólo con actuación de voz.

Tobey Maguire (Sony)

No se dijo si esta supuesta ‘Spider-Man 4′ seguiría la historia después de los eventos de ‘Spider-Man 3′, a partir de los sucedido con ‘Spider-Man: No Way Home’ o sería algo nuevo.

‘Spider-Man 4′ iba a salir originalmente en 2011; sin embargo, problemas entre Sony y el director Sam Raimi acabaron por matar el proyecto y esta primera saga del Hombre Araña.

Con el regreso de Sam Raimi a las películas de Marvel, y el de Tobey Maguire como Spider-Man, muchos esperan que ‘Spider-Man 4′ sea una realidad, aunque como live-action.

‘The Amazing Spider-Man 3′ con Andrew Garfield también se estaría evaluando

Junto con ‘Spider-Man 4′ con Tobey Maguire, también se ha escuchado el regreso de Andrew Garfield con ‘The Amazing Spider-Man 3′.

En este caso la información viene un conocido insider, Daniel Richtman, quien señala que Marvel y Sony están evaluando seriamente el tener una ‘The Amazing Spider-Man 3′.

De momento ‘The Amazing Spider-Man 3′ estaría en una etapa muy temprana de planeación; pero de darse el caso, se esperaría darle un cierre a la saga de Andrew Garfield que quedó inconclusa.

Andrew Garfield (Sony Pictures)

La original ‘The Amazing Spider-Man 3′ iba a mostrar lo que sucedió con Peter luego de la muerte de Gwen Stacey, introduciendo a personajes como Mary Jane, la Gata Negra y Los 6 Siniestros.

De hecho, ‘The Amazing Spider-Man 3′ sería el proyecto que iniciaría un “SpiderVerse” con diversa películas de los personajes del Hombre Araña en su propio universo fuera del MCU.

La pésima recepción en taquilla y crítica de ‘The Amazing Spider-Man 2′ obligó a Sony a replantear su idea, dando como resultado la salida de Andrew Garfield y la llegada de Tom Holland para la actual saga de Spidey.

Con información de Giant Freaking Robot y Daniel Richtman.