¿Salen Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’? Luego de más de un año de especulación, por fin tenemos la respuesta.

Vamos rápido; SÍ, Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en ‘Spider-Man: No Way Home’ y su participación está totalmente justificada en la película, más allá de ser fan service.

Hay que señalar que aunque hubo miles de filtraciones que confirmaban a Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’, aún quedaba cierta duda.

'Spider-Verse' (Twitter)

Sobretodo porque Andrew Garfield insistía en que no salía en ‘Spider-Man: No Way Home’ y Tobey Maguire ni siquiera llegó a tocar el tema en alguna ocasión en este año y medio de rumores.

Eso sí, aunque Tobey Maguire y Andrew Garfield tienen mucha relevancia en ‘Spider-Man: No Way Home’, su participación es de personajes secundarios y de soporte.

Sí, tienen sus diálogos relevantes y escenas destacadas; pero al final del día ‘Spider-Man: No Way Home’ sigue como una película centrada en el Hombre Araña de Tom Holland.

Tobey Maguire y Andrew Garfield estuvieron confirmados para ‘Spider-Man: No Way Home’ desde un inicio

Algo curioso de todo el caso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, es que a pesar de negaciones y dudas; ellos estuvieron confirmados en ‘Spider-Man: No Way Home’ desde un inicio.

Recordemos que la primera filtración de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ la dio Jamie Foxx cuando confirmó que aparecería en la película.

En ese momento presentó un arte de ‘Spider-Man: No Way Home’ donde se podía ver a los 3 Hombres Araña y a su personaje de Electro.

Filtración Spider-Man: No Way Home Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Esto fue borrado casi de manera inmediata; pero la semilla de todo lo que sería la novela de ‘Spider-Man: No Way Home’ había sido plantada por el actor.

Luego de esto se vinieron todas las teorías sobre Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’, que culminó con su aparición final.

Eso sí, a pesar de todo no hay que negar que la pandemia de Covid-19 casi arruinó esta reunión; afortunadamente la producción de ‘Spider-Man: No Way Home’ pudo conseguir a todo el elenco.