Andrew Garfield: Revelan cuánto ganó por aparecer en ‘The Amazing Spider-Man’ junto a los otros dos Spider-Man

El nombre de Andrew Garfield ha estado en tendencia durante las últimas semanas ante el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

En donde también han vuelto a resurgir las peticiones para que Andrew Garfield regrese al papel con una tercera cinta para ‘The Amazing Spider-Man’ y concluir su participación con el personaje.

Por lo que ahora, de acuerdo a un artículo publicado por Deadline, Andrew Garfield, es el Spider-Man que menos ha ganado por sus películas del héroe arácnido.

Aunque hay que tomar en cuenta que Andrew Garfield, fue el actor que no pudo concluir su trilogía, pese a que si se tenía planeado la tercera parte de ‘The Amazing Spider-Man’.

Y por lo que ahora se rumora que ‘The Amazing Spider-Man 3′ podría realizarse pronto, ante el éxito que ha tenido Andrew Garfield durante su regreso en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Andrew Garfield (Sony Pictures)

¿Cuánto ganó Andrew Garfield por aparecer en The Amazing Spider-Man?

Andrew Garfield habría cobrado sólo 500 mil dólares por la primera entrega de ‘The Amazing Spider-Man’ algo así como un poco más de 10 millones de pesos.

Mientras que para la segunda parte con el papel de Spider-Man, el actor logró el ingreso de un millón de dólares, casi de 21 millones de de pesos.

En su aparición especial para ‘Spider-Man: No Way Home’, en donde no es el protagonista y sólo aparece aproximadamente 30 minutos, Andrew Garfield cobró lo mismo que la anterior película.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield como SpiderMan (Instagram)

¿Cuánto ganó Tobey Maguire como Spider-Man?

¿Cuánto ganó Tobey Maguire como Spider-Man? El actor más veterano como intérprete del arácnido en el cine, ha sido el que más dinero a su cuenta ha sumado por este personaje.

Sin duda las primeras dos cintas protagonizadas por el actor de 45 años han sido un éxito lo que ha colocado a Tobey Maguire a ser el mejor pagado de los tres intérpretes de Spider-Man.

En la primera cinta, Tobey Maguire ganó 4 millones de dólares, poco más de 83 millones de pesos, mientras que la segunda cinta sumo 17.5 millones de dólares, lo que es más de 364 millones de pesos .

Ya para la tercera cinta de Spider-Man cobró 15 millones de dólares esto sin contar el porcentaje que se les da por el ingreso en taquilla, el cual por lo general oscila entre el 5 y 7 por ciento.

Mientras que para su participación de ‘Spider-Man: No Way Home’ al igual que Andrew Garfield cobró un millón de dólares, casi 21 millones de de pesos .

Tobey Maguire (Sony)

¿Cuánto ganó Tom Holland como Spider-Man?

¿Cuánto ganó Tom Holland como Spider-Man? El actual actor que interpreta al superhéroe arácnido, se ha puesto el traje en cuatro ocasiones, contando su participación en la película de Capitán América: Civil War en 2016.

Tom Holland, pese a que es el más reciente Spider-Man y cuenta con la popularidad del momento, todavía no alcanza las ganancias de Tobey Maguire quien fuera el primer actor en llevar al personaje al cine.

Se sabe que ‘Spider-Man: Homecoming’, cobró 1.5 millones de dólares, un poco más de 31 millones de pesos y para ‘Spider-Man: No Way Home’ alcanzó los 4 millones, o sea 83 millones de pesos.