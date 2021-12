Andrew Garfield estaría dispuesto a regresar como ‘Spider-Man’ para nuevas películas dentro y fuera del UCM, según los reportes de varios insiders . Esta nota contiene spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tras el exitoso estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la integración de varios personajes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), las especulaciones sobre qué pasara en el futuro están a tope.

Una de ellas es sobre el regreso de Andrew Garfield como Spider-Man, pues tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’, algunos insiders aseguran que el actor de 38 años estaría dispuesto a regresar como el Hombre Araña.

Esto para futuros proyectos ya sea con Marvel o de Sony, ya sea para proyectos dentro o fuera del UCM.

¿Andrew Garfield aparecerá en Spider-Man: No Way Home? (Sony)

Fans han amado el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfied como Spider-Man

Pese a que Andrew Garfield y Tobey Maguire negaron más de una vez su participación dentro de ‘Spider-Man: No Way Home’, quienes ya pudieron ver la película han comprobado que eso no era del todo cierto.

Incluso el actor Charlie Cox se ha integrado de manera oficial al UCM como Matt Murdock / Daredevil tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Y, de acuerdo a la opinión de los fans, el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire ha sido uno de los mejores momentos de la película.

Especialmente un par de escenas en donde aseguran, Andrew Garfield se robó la película, por lo que han pedido que se realice una tercera entrega con Andrew como protagonista.

La aceptación del público y los rumores de varios insiders que aseguran que Andrew Garfield está en total disposición para regresar como Spider-Man, han hecho que el furor aumente en redes.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían juntos como SpiderMan (Instagram)

Estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se convierte en el tercero más exitoso de la historia

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en el tercero más exitoso de la historia , solo por debajo de ‘Avengers: Endgame’ (2019), ‘Avengers: Infinity War’ (2018) y ahora ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021).

Sin embargo y de momento, el regreso o no de Andrew Garfield como Spider-Man para futuros proyectos de Sony o Marvel Studios para el UCM queda en calidad de rumor .