Paramount Pictures sorprendió a los fans al estrenar el primer avance de Sonic 4, la nueva película del erizo azul que llegará a los cines el 19 de marzo de 2027.

El teaser de casi 40 segundos muestra el martillo de Amy Rose, vistazos de Sonic, Tails, Knuckles, Shadow y el regreso del Dr. Robotnik. También aparece Metal Sonic, lo que apunta a un papel clave como villano.

La cinta, dirigida por Jeff Fowler, promete expandir la saga de Sonic con nuevos personajes y giros.

Primer avance de Sonic 4

El primer avance de casi 40 segundos viene del espacio, muestra el martillo de Amy Rose estrellarte contra lo que parece una pared de cristal.

Es entonces cuando llegan vistazos de Sonic, el Dr. Robotnik, Knuckles, Tails, Shadow, Tom, Maddie Wachowski y Amy Rose.

Metal Sonic y sus ojos rojos se hacen presentes, lo que alimenta las posibilidades de que éste tomé el papel del villano.

La cuenta regresiva para el caos ha comenzado 💎 #Sonic4LaPelícula. Marzo 2027, solo en cines. pic.twitter.com/c0OYfD7Idd — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) March 19, 2026

La nueva entrega estará dirigida por Jeff Fowler, quien ya se ha hecho cargo de las tres películas anteriores.

El guion, una vez más, lo trabajaron Pat Casey, Josh Miller y John Whittington, y contará con la producción de Neal H. Moritz, Toby Ascher y Toru Nakahara.

¿De qué tratará Sonic 4?

Hasta el momento la trama de Sonic 4 The Hedgehog se mantiene bajo llave; sin embargo, la escena postcréditos de la tercera entrega soltó algunas pistas.

El regreso de Robotnik, quien sobrevivió a la explosión causada por el Cañón Eclipse, tendrá un papel importante en la historia que marca la introducción de Amy Rose.

Las Esmeraldas del Caos también serán clave.

Incluso, la mención de la palabra “caos” sugiere la aparición del viajero del tiempo, Silver the Hedgehog y de su aliada Blaze the Cat.

Sonic 4 (Paramount Pictures)

Elenco de Sonic 4

El elenco de Sonic 4 The Hedgehog se mantiene y agrega nuevos personas, esta queda de la siguiente manera: